Orlando Formica, cordoglio dal Comune di Aosta

Aosta - Formica era stato consigliere comunale dal 12 luglio 1985 al 21 marzo 1990, ricoprendo la carica di presidente della Commissione Affari Generali, e dal 2 luglio 1993 (in sostituzione di Emilio Rini eletto in Consiglio Valle) al 27 maggio 1995, entrambe le volte con la lista DC.

Il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, con la vicesindaco Antonella Marcoz, e la presidente del Consiglio comunale, Sara Favre, a nome dell’Amministrazione comunale e a titolo personale, esprimono cordoglio per la scomparsa dell’ex consigliere Orlando Formica.

Personaggio molto conosciuto e stimato nella comunità valdostana, Orlando Formica, aveva insegnato per numerosi anni Diritto commerciale ed Economia all’Istituto per ragionieri “Manzetti” di Aosta. esperto di materie tributarie, attualmente rivestiva l’incarico di Garante del contribuente della Valle d’Aosta.