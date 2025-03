Per la nuova strada del quartiere Dora via Page chiude per tre mesi

Per realizzare della nuova strada che congiungerà via Lavoratori Vittime del Col du Mont e via Page, inserita nel programma di interventi di “Rigenerazione urbana” nel quartiere Dora di Aosta – finanziato da fondi Pnrr –, il tratto della stessa via Page tra gli incroci con via Berthet e via Croix Noire sarà chiuso alla circolazione di veicoli e pedoni per tre mesi.

A spiegarlo, una nota del Comune di Aosta, in cui si legge che la chiusura – che, in sostanza riguarda il tratto che costeggia l’arena “Croix-Noire” – è prevista da lunedì prossimo, 10 marzo, fino al 13 giugno.

In prossimità delle principali vie di accesso al tratto interessato dai lavori – aggiunge l’Amministrazione cittadina – verranno affisse le indicazioni sul periodo di chiusura della strada e ai percorsi alternativi per i mezzi provenienti da via Valli Valdostane e da via Berthet ad ovest, da via Berthet e da via Croix Noire a nord e da località Croix Noire ad est.