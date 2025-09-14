Tor des Géants 2025, è cominciata la sfida per oltre mille “giganti”

Sono più di 1100, e per una settimana affronteranno i colli, i monti, i sentieri ed i rifugi più belli ed impegnativi della Valle d’Aosta. Sono gli aspiranti “giganti” del Tor330 – Tor des Géants, partiti questa mattina da Courmayeur in due ondate.

L’emozione ed i brividi all’arco di partenza sono quelli di sempre, che ci sia il sole o la pioggia. La preparazione degli ultimi dettagli, la sfilata dei top runners, l’incitamento degli speaker, il tanto pubblico lungo le vie del centro, l’ingresso nella corsia di partenza insieme ad altre migliaia di atleti da tutto il mondo, sconosciuti ma compagni di un lungo e profondo viaggio.

C’è chi lo porterà a termine entro un certo numero di ore, chi non lo concluderà, ma rimarrà un’esperienza che porteranno dentro di sé per sempre. Percorreranno il perimetro della Valle d’Aosta in senso antiorario sulle Alte Vie 1 e 2, toccando prima La Thuile per poi arrivare alla prima Base Vita, quella di Valgrisenche. I primi ci passeranno attorno alle 17, la “pancia” del gruppo di notte, quando i leader saranno invece alla Base Vita di Cogne.

L’arrivo a Courmayeur del vincitore è previsto nella prima mattinata di mercoledì 17 settembre, mentre l’orario massimo per portare a termine i 330 km è alle 18 di sabato 20 settembre.

Tor des Géants 2025: presentati i “top runners”. Domani al via la gara

13 settembre 2025

È sempre uno degli eventi più attesi, quello di fatto dà il la alla gara che da 16 anni a questa parte fa parlare di sé in tutto il mondo: con la presentazione dei top runners a Courmayeur si respira solo aria di Tor des Géants, la cui partenza è in programma domani, domenica 14 settembre, alle 10 in punto.

Sul palco del Forum Sport Center sono sfilati i “grandi nomi”, quindi anche i favoriti, dell’edizione 2025 della gara: Giulia Zanovello, Sophie Grant, Melissa Paganelli, Kaytlyn Gerbin, Corina Sommer, Junko Tokumoto, Valentina Michielli, Kaitlin Allen, Denise Zimmermann, Annie Hughes, Lisa Borzani tra le donne, e William Peterson, Jonathan Schindler, Sangé Sherpa, John Kelly, Aurélien Sanchez, Keisuke Minami, John Tidd, Lawrence Eccles, Jesus Bailo, Fidel Fernandez Varela, Oliviero Bosatelli, Weiqiang Zhang, Max Moberg, Daniele Nava, Danilo Lantermino, Nakatani Ryota, Gianluca Galeati, Kim Collison, Andrea Macchi, Jiaju Zhao, Victor Richard, Florian Grasel, Corneliu Buliga, Martin Perrier, Giulio Ornati, Simone Corsini, Louis Calais, Franco Collé.

Da registrare, invece, i forfait nelle ultime ore di Peter Kienzl e Claire Bannwarth, attesi anch’essi sul palco dello Sport Center.

Tor des Géants 2025: i favoriti e i valdostani in partenza

7 settembre 2025

Manca sempre meno al Tor des Géants® 2025, che quest’anno spegne sedici candeline. Sedici anni non sono solo un numero, sono radici, memoria e resilienza e nel linguaggio degli anniversari di matrimonio, il sedicesimo viene celebrato con l’edera, la pianta rampicante capace di intrecciarsi e resistere in ogni condizione e che incarna la tenacia, la capacità di crescere e prosperare anche nelle situazioni più difficili così come il connubio tra il Tor, i suoi atleti e la nostra regione.

Nato tra le montagne della Valle d’Aosta, il TORX ha saputo radicarsi nel territorio e al tempo stesso allungare i suoi rami verso il mondo, diventando un simbolo globale dell’endurance trail. Come l’edera che si aggrappa con forza alla roccia e si espande senza mai appassire, il TORX continua a rinnovarsi, anno dopo anno, senza perdere la sua identità più profonda, quella di una sfida estrema che unisce uomini, donne e montagne in un legame indissolubile.

Ad intrecciarsi sono anche le storie dei suoi atleti, legate alle montagne valdostane ed ogni edizione porta con sé nuovi rami di questa grande avventura e anche volti noti che tornano per cercare nuove sfide.

Alla vigilia della 16ª edizione del Tor des Géants®, lo sguardo si posa dunque sui favoriti, campioni che hanno già scritto pagine della storia di questa gara e outsider determinati a scrivere il loro nome nell’albo d’oro della gara.

Non si può parlare di Tor senza citare per primo il grande favorito anche di questa edizione, Franco Collé, già quattro volte vincitore del TOR330 (nel 2014, 2018, 2021, 2023). Ai nastri di partenza il gressonaro se la dovrà vedere con Simone Corsini, secondo nel 2022 e fresco vincitore del GTC55 ma soprattutto della nuova Monte Rosa Walserwaeg 120 by UTMB.

Al via Giulio Ornati, ultratrailer di grande esperienza, dopo il secondo posto al TOR130 – Tot Dret® nel 2024 con già diverse gare all’attivo quest’anno tra le quali da segnalare un quinto posto al Gran Trail Courmayeur – GTC100. Tra gli italiani favoriti anche Andrea Macchi, terzo al TOR330 nel 2017 e quarto nel 2024, vincitore quest’anno della Cervino Matterhorn Ultra Race – 70k e Gianluca Galeati, secondo nel 2015 e determinato a rifarsi dopo il ritiro dello scorso anno.

Tra gli atleti stranieri spicca la coppia che ha infiammato la corsa nel 2024 insieme al vincitore François D’Haene, formata da Martin Perrier (terzo), impegnato in ricognizione durante l’estate sui sentieri valdostani, e Louis Calais (sesto). Insieme a loro ci saranno l’austriaco Florian Grasel, vittorioso allal Grossglockner Ultra-Trail, lo spagnolo Fidel Fernández Varela, terzo quest’anno al Ehunmilak Ultra-Trail ed il giapponese Ryota Nakatani, già quinto al TOR130 nel 2024.

Da segnalare inoltre la presenza di Richard Victor, già secondo al TOR450 Tor des Glaciers 2019®, mentre Peter Kienzl, terzo al TOR330 nel 2018 e al TOR450 nel 2023, non riuscirà ad essere al via per motivi di salute. Completano la lista i cinesi Jiaju Zhao, capace di centrare recentemente il decimo posto ad UTMB e Weiqiang Zhang, settantasettesimo ad UTMB.

Dal Giappone sarà tra i favoriti Keisuke Minami, dal Nepal Sangé Sherpa, protagonista di un tris di fatiche dopo UTMB e SwissPeaks 700. Tra gli italiani Daniele Nava, Danilo Lantermino, Roberto Camperi, Oliviero Bosatelli, lo statunitense John Kelly, il tre volte finisher della Barkley Marathons che torna per rifarsi dopo il DNF dello scorso anno e che ha all’attivo un quarto posto alla Montane Winter Spine Race, gara da 431 km corsa ad inizio anno.

Al via anche il connazionale William Peterson, detentore di diversi FKT, i britannici Lawrence Eccles e Kim Collison, il romeno Corneliu Buliga, squalificato nel 2024 quando era in testa e deciso a prendersi la rivincita, il finlandese Max Moberg, lo svizzero Jonathan Schindler e lo spagnolo Jesus Bailo.

Borzani e Zimmerman le favorite tra le donne

Al femminile, il TOR330 – Tor des Géants® quest’anno riunisce svariate atlete di primo piano del panorama internazionale. Al via Lisa Borzani, due volte regina del TOR330 (2016 e 2017) con all’attivo numerose vittorie collezionate su diverse distanze nel corso del 2025, Denise Zimmermann, che vanta un successo al TOR330 nel 2015 anche se con gara accorciata ad Ollomont. Melissa Paganelli, seconda nel 2021 e quarta nel 2023, sarà tra le atlete capaci di insidiare la testa della gara. Forfait dell’ultim’ora di Claire Bannwarth.

Tra le avversarie più temibili da segnalare ci sono anche due statunitensi. Kaytlyn Gerbin, terza all’UTMB del 2022, e Annie Hughes, quarta alla Swiss Peaks 360 lo scorso anno e finisher di gare come Black Canyon Ultras – 100K e The Canyons Endurance Runs – 100 Miles.

Chiudono la lista: Sophie Grant, già quinta nel 2023 e 17esima alla Lavaredo Ultra Trail 2025, Kaitlin Allen settima lo scorso anno e vincitrice della Dolomiti Extreme Trail – DXT 103K 2025, Valentina Michielli quest’anno vincitrice della 100 Miglia del Monviso, Giulia Zanovello quinta alla Monte Rosa Walserwaeg 120, Corina Sommer fresca vincitrice del Supertrail du Barlatay e la giapponese Junko Tokumoto seconda alla Swiss Peaks lo scorso anno.

I valdostani al via

Ai grandi nomi internazionali anche quest’anno sarà nutrita la pattuglia dei valdostani al via, molti al debutto, alcuni nuovamente pronti a correre tra i sentieri di casa.

Ecco l’elenco: Franco Collé, Andrea Bastrentaz, Simone Laurent, Pierre Breuer, Davide Gasparini, Lisa Borzani, Tiziano Artaz, Didier Bieller, Giulia Zanovello, Gianni Girod, Daniele Nicco, Stefano Campese, Giuseppe Servidio, Fabrizio Lombard, Pamela Scarano, Marcella Pont, Fuli Bai, Marco Kanobelj, Tatiana Radin, Luca Tordi, Massimiliano Sogna, Luca Bozzi, Edy Paganin, Massimiliano Sasso, Andrea Raso, Luca Prosperi, Giovanni Fontana Giusti, Sebastian Orsini, Massimo De Marco, Silvia Menegatti, Alessio Bortolo Sergio Orsini, Luca Solferino, Luca Bortoli, Giorgio Macchiavello, Filippo Gregorini, Riccardo Serra, René Rosset, Stefano Cerise, Tiziano Bisazza, Andrea Vittorio Manitto, Mattia Destrotti, Gianluca Marredda, Marco Fiori, Alessandro Mocellin, Simone Massimino, Nadir Martin, Luigi Liberatore.

Tra le novità di quest’anno c’è anche la nuova veste grafica del sito del TORX® with Kailas con l’homepage a far da vetrina su tutto il mondo TORX®, offrendo in un solo clic accesso alla TORX® Live e al regolamento e dettagli delle gare, ma anche alla TORX® eXperience, allo shop, ai VolonTOR, alle informazioni pratiche, e molto altro.

TORX 2025, novità sui percorsi: cambia il tracciato del Tor des Glaciers

Meno di un mese al via del TORX® with Kailas e, in vista della partenza, l’organizzazione ha comunicato alcune modifiche ai percorsi delle diverse gare in programma. Le variazioni riguardano in particolare il TOR450 – Tor des Glaciers, ma coinvolgono anche gli altri tracciati.

Per il TOR450, in Valgrisenche, al posto del Rifugio degli Angeli i concorrenti faranno tappa a Planaval. Il percorso proseguirà sul tracciato abituale fino al Lago San Grato, con una deviazione prima del rifugio.

In Valnontey, per ragioni di sicurezza, è stato eliminato il Col de l’Ouille, introdotto lo scorso anno: gli atleti proseguiranno fino al Rifugio Sella, da cui dovranno tornare indietro per circa 2 chilometri, per poi deviare verso il Col de la Rousse.

Sul versante opposto del percorso non è più prevista la tappa al Rifugio Prarayer, sostituito da un punto ristoro potenziato alla diga di Place Moulin. L’ultimo punto ristoro del TOR450 sarà al Rifugio Bertone.

Per quanto riguarda gli altri percorsi (TOR330, TOR130, TOR100 e TOR30), non sarà più possibile dormire al Rifugio Frassati: l’area riposo del ristoro di Bosses sarà quindi potenziata per garantire l’accoglienza agli atleti. Tornano inoltre tra i ristori sia il Rifugio Bonatti che il Rifugio Bertone.

L’organizzazione ricorda che i posti letto nei rifugi alpini sono limitati e non garantiscono la possibilità di riposo per tutti gli atleti. Le strutture deputate a questo servizio, oltre che a quello della doccia, rimangono le basi vita: Valgrisenche, Cogne, Donnas, Gressoney-Saint-Jean, Valtournenche e Ollomont per il TOR330; Oyace per TOR130 e TOR100.

Le tracce gpx aggiornate del TOR450 – Tor des Glaciers sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

Alla palestra inclusiva della Disval il ricavato dei pettorali solidali del Tor des Géants

Sarà destinato anche quest’anno al progetto della Disval di riqualificazione della storica Salle de Gymnastique di Aosta, il ricavato della vendita dei pettorali solidali del TOR330 – Tor des Géants.

“L’avvio dei lavori è stato un sogno che è diventato realtà – ha commentato Egidio Marchese, presidente DISVAL e atleta paralimpico della nazionale di Wheelchair Curling. Per continuare a portare avanti questo sogno abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, e sicuramente la vendita dei pettorali solidali del TOR330 – Tor des Géants per noi è fondamentale sia economicamente sia – soprattutto – moralmente. Il TORX with Kailas insegna che andare al di là dei propri limiti è possibile, ed è quello che da sempre cerchiamo di trasmettere come DISVAL anche attraverso questo progetto della Salle de Gymnastique”.

A conclusione degli interventi di ristrutturazione, lo storico edificio, che verrà restituito alla città, accogliere una palestra pensata per tutti, per favorire concretamente l’integrazione tra persone con e senza disabilità.

“Abbiamo deciso di proseguire accanto alla DISVAL – spiegano Alessandra Nicoletti e Paolo Griselli, presidente e vicepresidente di VDA Trailers – perché crediamo profondamente nella forza di questo progetto, che restituirà alla comunità un luogo simbolico e inclusivo. Il contributo degli atleti del TOR330 – Tor des Géants rappresenta molto più di un gesto simbolico: è un atto concreto per costruire una società più aperta, più giusta, più accessibile. Per noi, partecipare alle nostre gare significa anche questo: andare oltre la competizione sportiva e contribuire a un impatto positivo per il territorio e per le persone che lo abitano”.

I pettorali solidali e quelli ambientali saranno disponibili in vendita su experience.torxtrail.com dalle ore 12 di martedì 1° aprile fino alle ore 24 del 30 aprile 2025, o fino a esaurimento.

Nel dettaglio, saranno disponibili 20 pettorali solidali per il TOR330 – Tor des Géants al costo di 2.000 euro, di cui 1.000 euro verranno devoluti alla DISVAL, e 10 pettorali solidali per il TOR130 – Tot Dret e 10 pettorali solidali per il TOR100 – Cervino-Monte Bianco, al costo di 1.000 euro, di cui 500 euro saranno devoluti a LND Famiglie Italiane Onlus, l’associazione delle famiglie italiane impegnate nella lotta contro la sindrome di Lesch-Nyhan.

Il TORX with Kailas, così come tutte le gare organizzate da VDA Trailers, è da sempre improntato alla sostenibilità ambientale e al rispetto per la natura e per i territori attraversati dalle gare.

Per sostenere in parte queste azioni saranno quindi messi in vendita 10 eco-pettorali per il TOR330 – Tor des Géants, al costo di 2.000 euro, di cui 1.000 euro destinati a finanziare le attività legate alla sostenibilità ambientale del TORX with Kailas.

TORX 2025 da record: esauriti in pochi giorni tutti i pettorali delle gare

12 marzo 2025

Boom di iscrizioni per le gare del TORX® 2025, in programma dal 12 settembre a Courmayeur. In appena cinque giorni sono andati esauriti i posti disponibili per TOR450 – Tor des Glaciers, TOR130 – Tot Dret, TOR100 – Cervino-Monte Bianco e TOR30 – Passage au Malatrà. A questi si aggiungono i sorteggiati per il TOR330 – Tor des Géants®, confermando il crescente entusiasmo internazionale per l’evento.

Se il sold out in poche ore di TOR130 e TOR30 era ormai una consuetudine, sorprende il tutto esaurito anche per il TOR450, che ha raggiunto i 200 iscritti. Nata nel 2019 con soli 100 pettorali andati subito a ruba, la gara in autosufficienza e riservata a chi ha già concluso il TOR330 in meno di 130 ore si afferma come una delle prove più affascinanti e impegnative dell’intero circuito.

Ottima accoglienza anche per il TOR100 – Cervino-Monte Bianco. Dopo il debutto dello scorso anno con 250 posti, VDA Trailers ha raddoppiato i pettorali a 500 per la nuova edizione. Una scelta premiata, visto che le iscrizioni si sono chiuse in meno di tre giorni.

Nel complesso, saranno quasi 3.000 gli atleti sui sentieri delle Alte Vie valdostane, attraversando 34 comuni e toccando 26 rifugi alpini. A questi numeri si aggiungeranno i pettorali ambientali e solidali, disponibili dal 1° aprile, insieme agli atleti élite e alle wild card.

La portata internazionale dell’evento si conferma con atleti provenienti da 78 nazioni e tutti i continenti: dall’Estonia alla Costa Rica, dalla Guyana al Sudafrica, passando per Cina, Stati Uniti, Islanda, Giordania, Nuova Zelanda e Uruguay.

Le donne rappresentano circa il 20% degli iscritti, mentre la fascia d’età più numerosa è quella tra i 40 e i 49 anni, seguita da quella 50-59 e dai più giovani tra i 20 e i 39.

Gli atleti sorteggiati per il TOR330 hanno tempo fino al 15 marzo per completare l’iscrizione. In caso di posti residui, si procederà al ripescaggio tra gli esclusi, secondo le quote paese.

Effettuato il sorteggio per il Tor des Géants, dal 1° marzo aprono le iscrizioni al TORX with Kailas

26 febbraio

Sono stati quasi 2000 gli aspiranti Giganti, provenienti da 76 Nazioni, che si sono preiscritti al TOR330 – Tor des Géants. Un sogno che solo circa 850 di loro riusciranno a coronare quest’anno, raggiungendo gli oltre 250 che si erano già iscritti nella finestra riservata ai PAX: la lista dei preiscritti è stata “rimescolata” sulla piattaforma random.org e, dopo la definizione delle quote paese, è ora disponibile l’elenco definitivo dei fortunati sorteggiati.

Ora iniziano i giorni chiave del TORX with Kailas: sul portale TORX® eXperience dal 1° marzo a mezzogiorno alla mezzanotte del 15 marzo i selezionati del TOR330 – Tor des Géants dovranno perfezionare la loro iscrizione. Nel caso in cui non tutti i corridori selezionati confermassero l’iscrizione al TOR330 verranno effettuati due cicli di ripescaggio, a cui seguirà un eventuale “click day”. Negli stessi giorni, apriranno le registrazioni per tutte le altre gare, cioè TOR450 – Tor des Glaciers, TOR130 – Tot Dret, TOR100 – Cervino-Monte Bianco, TOR30 – Passage au Malatrà.

Cresce il TOR100 – Cervino-Monte Bianco: 500 pettorali disponibili

Nato l’anno scorso, il TOR100 – Cervino-Monte Bianco ha subito colpito nel segno. Una gara apprezzata da tutti perché capace di offrire passaggi tecnici ed impegnativi, ma anche perché collega due delle montagne più alte ed iconiche d’Europa, il Cervino ed il Monte Bianco. Alla sua prima edizione ha registrato un incredibile sold out, con 250 pettorali esauriti in pochissime ore. Per il 2025, il numero di posti è stato aumentato a 500, permettendo a più atleti di vivere questa avventura tra due giganti delle Alpi. Il percorso, lungo 100 km con 8.000 m D+, parte da Breuil-Cervinia il 17 settembre 2025 e conduce gli atleti fino a Courmayeur, attraverso un itinerario spettacolare. La gara dovrà essere completata entro 40 ore. Il TOR100 è una finestra sul TOR330, con 50 PAX disponibili per l’edizione 2026 che permetterà ai finisher di iscriversi senza dover passare dal sorteggio.

TOR450 – Tor des Glaciers, l’essenza dell’avventura in autosufficienza

Per chi cerca l’esperienza definitiva di avventura e resistenza, il TOR450 – Tor des Glaciers è la sfida perfetta. Con i suoi 450 km e 32.000 m D+, è un viaggio attraverso le Alte Vie 3 e 4, lungo creste selvagge e sentieri inesplorati, riservato solo a 200 atleti che devono aver concluso il TOR330 in meno di 130 ore. Un vero e proprio test di autosufficienza, in cui i rifugi d’alta quota diventano un prezioso punto d’appoggio. La partenza è fissata per la sera del 12 settembre 2025, quando i 200 impavidi atleti partiranno da Courmayeur alle ore 20. Il traguardo dovrà essere raggiunto entro 190 ore, ovvero entro il 20 settembre.

Con il TOR130 – Tot Dret 100 PAX per il TOR330 – Tor des Géants

Il TOR130 – Tot Dret è un condensato di emozioni e fatica, una delle gare più dure del panorama internazionale. Con i suoi 130 km e 12.000 m D+, permette di immergersi nel mondo del TORX with Kailas, attraversando scenari unici ai piedi del Monte Rosa, Cervino e Monte Bianco. Gli atleti partiranno da Gressoney-Saint-Jean la sera del 16 settembre 2025 alle 21, affrontando un viaggio che li porterà fino a Courmayeur, dove dovranno arrivare entro 44 ore. Con 500 posti disponibili, il TOR130 è una porta d’accesso privilegiata al TOR330. Infatti, la gara mette a disposizione dei finisher 100 PAX, garantendo loro l’accesso diretto al TOR330 – Tor des Géants 2026.

TOR30 – Passage au Malatrà, la “porta del Paradiso” simbolo del TORX with Kailas

Se c’è un simbolo del TORX with Kailas, quello è il Col de Malatrà. L’ultima fatica, la “porta del Paradiso”, prima della discesa verso Courmayeur per passare sotto quel mitico arco del traguardo al Jardin de l’Ange. Ed è proprio da lì che prende il nome il TOR30 – Passage au Malatrà, gara di 30 km con 2.300 m D+ sempre molto apprezzata per le emozioni che sa offrire in così poco spazio: ogni anno i 500 pettorali disponibili vengono polverizzati. La partenza è prevista per il 20 settembre 2025 da Saint-Rhémy-en-Bosses, con arrivo a Courmayeur. I partecipanti avranno un massimo di 10 ore per concludere il percorso.

Il 1° febbraio si aprono le iscrizioni al Tor des Géants

29 gennaio 2025

Dal 1° al 14 febbraio aprono le preiscrizioni alla 16ª edizione del TOR330 – Tor des Géants, che coinvolgerà oltre 1200 atleti da tutto il mondo e prenderà il via da Courmayeur domenica 14 settembre. Alla chiusura delle preiscrizioni si procederà al sorteggio per definire le liste per nazione dei corridori ammessi. Per ogni nazione rappresentata si selezioneranno minimo due corridori, al fine di garantire la massima rappresentanza internazionale. Dal 1° al 15 marzo i sorteggiati dovranno perfezionare la loro iscrizione, altrimenti si provvederà ad effettuare dei ripescaggi o, eventualmente, un click day.

I PAX e la TORX eXperience

Provengono da 26 nazioni in Europa, Asia, Nord e Sud America gli atleti che hanno già in tasca l’iscrizione al TOR330 – Tor des Géants 2025. Si sono conquistati l’imperdibile opportunità di iscriversi alla gara in programma domenica 14 settembre 2025 senza dover affrontare le tante incognite del sorteggio ottenendo un PAX, cioè portando a termine una delle nove gare della TORX eXperience della stagione 2024/25 – GTC100, TOR130, TOR100, TORX CHN100, Ulju Trail Nine Peaks, Adamello Ultra Trail, Trailcat 200 e La Misión – ed iscrivendosi nella finestra a loro riservata dal 10 al 28 gennaio.

Tutti loro sono i finalisti del TORX eXperience Ranking, la speciale classifica riservata agli iscritti tramite PAX che vedrà nel TOR330 l’atto finale. La classifica si ottiene sommando i punteggi ITRA delle gare della TORX eXperience a cui hanno partecipato più un punteggio speciale per il TOR330 – Tor des Géants, calcolato sottraendo a 1000 la posizione nella classifica finale (ad esempio, il primo otterrà 999 punti, il 200° ne otterrà 800, e così via). L’anno scorso i primi vincitori del TORX® eXperience Ranking sono stati Christine Tousch e Dario Bagnod. I primi tre classificati della classifica maschile e femminile verranno premiati domenica 21 settembre al Parco Bollino insieme ai vincitori di tutte le gare del TORX with Kailas.

Le iscrizioni alle altre gare del TORX® with Kailas

Il 1° marzo a mezzogiorno apriranno le iscrizioni alle altre gare del TORX with Kailas e si chiuderanno il 15 marzo a mezzanotte. Il TOR450 – Tor des Glaciers (450 km, 32.000 m D+) partirà da Courmayeur venerdì 12 settembre con 200 posti disponibili; il TOR130 – Tot Dret (130 km, 12.000 m D+) mette a disposizione 500 posti (e 100 PAX per il TOR330 del 2026) con partenza martedì 16 settembre da Gressoney-Saint-Jean; il TOR100 – Cervino-Monte Bianco da 100 km e 8.000 m D+ (che per la sua seconda edizione passa a 500 pettorali disponibili con 50 PAX per il TOR330 2026) prenderà il via mercoledì 17 settembre da Breuil-Cervinia; a chiudere le gare del TORX with Kailas sarà il TOR30 – Passage au Malatrà (30 km, 2.000 m D+) con 500 posti disponibili e partenza sabato 20 settembre da Saint-Rhémy-en-Bosses.

Dal 1° al 30 aprile (o fino a esaurimento), infine, saranno messi in vendita i pettorali solidali (20 per il TOR330, 10 ciascuno per TOR130 e TOR100) ed i 10 eco pettorali per il TOR330.