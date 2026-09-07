Oltre 1.900 preiscritti da 86 Paesi all’edizione 2026 del Tor des Géants

Sarà ancora una volta una sfida internazionale quella del TOR330 – Tor des Géants 2026. Sono 1.213 gli atleti presenti nell’elenco degli iscritti fornito dall’organizzazione, pronti ad affrontare i 330 chilometri e circa 24.000 metri D+ lungo le Alte Vie della Valle d’Aosta. L’edizione 2026 comincerà domenica 13 settembre da Courmayeur, con due partenze alle ore 10 e alle ore 12 e un tempo massimo di 150 ore.

La start list mette insieme alcuni dei nomi più interessanti dell’ultra trail internazionale, veterani del Tor des Géants e atleti alla prima esperienza sulle Alte Vie valdostane. Tra i grandi assenti ci sono i due uomini che hanno scritto gli ultimi record della gara: Victor Richard, vincitore nel 2025, e Franco Collé, quattro volte primo al TOR330, che quest’anno ha scelto la sfida ancora più lunga del TOR450 – Tor des Glaciers.

Corsini, Perrier e Marmissolle tra i favoriti

Senza Richard e Collé, la lista dei pretendenti alla vittoria si apre con Simone Corsini e Martin Perrier, entrambi protagonisti dell’edizione 2025. I due avevano chiuso insieme al secondo posto, dopo aver corso fianco a fianco nella parte finale della gara, in 71h48’55”. Per Corsini non sarà una novità lottare per il successo. L’emiliano era già stato secondo nel 2022, alle spalle di Jonas Russi, e vanta diverse vittorie al Gran Trail Courmayeur. Nel 2025 ha aggiunto un altro secondo posto al suo palmarès, condividendolo con Perrier. Il francese, che a maggio ha pubblicato sui social il suo documentario sul Tor “Le Tor, c’est la vie”, arriva invece da due podi consecutivi: terzo nel 2024 e secondo nel 2025. Una continuità che lo colloca inevitabilmente tra gli uomini da seguire per la vittoria. Grande curiosità anche per il ritorno di Beñat Marmissolle. Il basco, secondo al TOR330 nel 2024 dopo una grande rimonta, ha aggiunto al proprio palmarès la vittoria nell’Eryri 100M dell’Ultra-Trail Snowdonia by UTMB 2026, chiusa in 21h59’51”. Doveva essere al via anche dell’UTMB, ma ha rinunciato a pochi giorni dalla partenza a causa di un problema al piede che lo infastidiva da alcune settimane. Le sue condizioni saranno quindi uno degli elementi da valutare in vista della sfida sulle alte vie valdostane. Tra i nomi più attesi c’è poi il cinese Jiaju Zhao, uno dei migliori interpreti asiatici delle ultra-distanze. Decimo all’UTMB 2025, torna al Tor des Géants dopo il tentativo dello scorso anno, quando era partito nelle primissime posizioni prima di ritirarsi nel prosieguo della gara. Vincitore per due volte consecutive del Doi Inthanon by UTMB, torna sulle Alte Vie con l’obiettivo di riscattare il ritiro del 2025.

Da seguire con grande attenzione anche Weiqiang Zhang. Il cinese è stato sesto assoluto nel TOR330 2025 in 74h33’59” e torna quindi a Courmayeur con un risultato recente che lo colloca a pieno titolo tra i possibili protagonisti. Nella pattuglia cinese figura anche Xingzhi Bai, presenza abituale nelle principali gare asiatiche.

Tra gli uomini con maggiore esperienza specifica spicca inoltre Galen Reynolds, capace di salire per tre volte sul podio del Tor des Géants: secondo nel 2018 e nel 2019 e terzo nel 2023. Un curriculum sulle Alte Vie che ne fa uno degli atleti più esperti dell’intera start list.

Frlic, Grasel e gli altri uomini da seguire

Tra gli europei spicca lo sloveno Aleš Frlic, protagonista di una stagione 2026 di altissimo livello. Dopo aver vinto la SciaccheTrail, si è imposto soprattutto all’UTLAC 250K, completata in 43h34’11”. Alle spalle ha inoltre esperienze importanti sulle lunghissime distanze, tra cui la vittoria alla TRAILCAT200 e due secondi posti consecutivi all’UTVV 170, tutte credenziali particolarmente interessanti in vista dei 330 chilometri del Tor. L’austriaco Florian Grasel torna invece in gara dopo il 10° posto del 2025 in 78h24’51”. Prima di quel TOR aveva vinto il Grossglockner Ultra-Trail 110K e l’Hochkönigman Endurance Trail 84K, oltre a chiudere secondo all’Ultra-Trail Snowdonia 100M. Nel suo curriculum resta anche il nono posto all’UTMB 2018.

Tra gli europei da seguire c’è anche Robert Oberhollenzer, inserito tra i Top Runner dell’edizione 2026.

Il francese Cédric Chavet, vincitore dell’Ultra Sierra Nevada 2025 e terzo quest’anno al Trail du Cirque du Fer à Cheval, può inserirsi nelle posizioni di vertice. Da tenere d’occhio anche Christian Meier, ex ciclista professionista canadese passato dal ciclismo su strada all’ultra trail e vincitore della TDS 2023. Attenzione anche a Corneliu Buliga, già protagonista nelle zone alte della classifica nelle ultime edizioni, mentre il francese Aurélien Jacoutot, cartografo e accompagnatore in montagna, arriva dopo un 2025 particolarmente brillante con il record stabilito alla durissima PICaPICA ultra-trail di alta montagna estrema di 109 km con 11.500 metri di dislivello positivo, chiusa in 23h54’, oltre alle vittorie alla Volvic Volcanic Experience 84K e all’Ultra Trail du Haut-Giffre 50K. Il connazionale Bastien Fleury, gendarme del PGHM di Chamonix, ha già dimostrato di essere competitivo sulle grandi distanze con il 28° posto all’UTMB 2023 e la vittoria alla SwissPeaks 170 del 2022. Da seguire con particolare attenzione anche Matthieu Bourguignon, che sulle distanze estreme ha già dimostrato di poter competere ai vertici. Nel 2024 è stato secondo assoluto alla SwissPeaks 360, completando 366,6 chilometri e 26.780 metri D+ in 98h00’06”, alle spalle del solo Kim Collison. Nel suo curriculum figura anche il 24° posto assoluto alla Diagonale des Fous 2022.

Tra gli spagnoli, attenzione puntata su Pablo Ibáñez, che nel novembre 2025 ha vinto l’Ultra Ibiza 75K in 6h08’35”. Nel 2026 ha aperto la stagione con il quarto posto al Trail Zoquetes 36K, prima di chiudere 17° la MiM – Penyagolosa Trails, 60 chilometri e 3.300 metri D+, in 6h02’43”.

Torna anche il nepalese Sangé Sherpa, da anni residente in Francia e ormai presenza abituale delle grandi ultra europee. Nel 2025 ha concluso il TOR330 al 12° posto assoluto in 78h58’57”, confermandosi tra gli atleti da tenere in considerazione. Tra gli altri protagonisti dell’ultima edizione ci sono Lawrence Eccles, 11° nel 2025, e Gianluca Galeati, atleta dalla lunga esperienza sui sentieri del Tor des Géants.

Da Graglia a Granet, una lunga lista di outsider

Particolare curiosità accompagna il ritorno al Tor des Géants di Michele Graglia. L’italiano ha già provato in passato ad affrontare i 330 chilometri delle Alte Vie senza però riuscire a raggiungere il traguardo di Courmayeur. Nel 2016 era stato costretto al ritiro dopo una caduta sul Col Fenêtre che gli aveva provocato l’incrinatura di due costole. Il suo curriculum resta comunque di assoluto rilievo sulle distanze estreme, con vittorie in prove come la Badwater 135 e la Moab 240. Il TOR330 rappresenterà quindi per lui una nuova occasione per provare finalmente a completare la gara. La start list comprende inoltre il giapponese Ryota Nakatani, lo statunitense Avery Collins, il britannico Kim Collison, il polacco Marcin Świerc, il francese Tony Lazzarotto e Matthis Granet. Quest’ultimo, nono nel 2026 a Les Sentiers des Valdôtains della Monte Rosa WalserWaeg by UTMB, è stato protagonista quest’anno anche di una prestazione fuori dal comune,

stabilendo un nuovo record mondiale di dislivello positivo accumulato in 48 ore con 24.759 metri. Nell’elenco figurano anche Wataru Iino, Pablo Barnes e numerosi altri specialisti internazionali capaci di rendere ancora più difficile qualsiasi pronostico. Tra gli atleti italiani di maggiore esperienza ci sarà Oliviero Bosatelli, uno dei grandi nomi nella storia del Tor des Géants, vincitore nel 2016 e nel 2019 e secondo nel 2017. Un profilo particolarmente interessante tra gli italiani è quello di Massimiliano Calcinoni. Nel 2025 era stato secondo all’UTLAC 250K e ottavo al Gran Trail Courmayeur 100K. Nel 2026 ha ulteriormente alzato il livello: terzo all’UTLAC 250K in 43h56’10”, nono assoluto e ottavo uomo all’Istria 100 by UTMB – 168K in 21h42’14” e nono alla Grossglockner Ultra-Trail 110K in 17h07’22”. Tre risultati che ne confermano soprattutto la capacità di mantenere un rendimento elevato all’aumentare della distanza.

Particolare anche la storia di Tomokazu “Tomo” Ihara, ultrarunner e coach giapponese con alle spalle una lunghissima esperienza nelle gare di durata. Ha partecipato più volte alla durissima Barkley Marathons, riuscendo in diverse occasioni a completare il “Fun Run” di tre giri, e da anni porta avanti la sfida personale “100 Miles 100 Times”, con l’obiettivo di completare cento gare da 100 miglia. Il TOR330 – Tor des Géants rappresenterà un altro capitolo di una carriera costruita sulle ultra di tutto il mondo.

I record di Richard e Hartmuth da battere

Anche se non sarà al via perché impegnato sulla distanza del TOR130, Victor Richard resterà il grande riferimento cronometrico della gara maschile. Nel 2025 ha completato il TOR330 – Tor des Géants in 66h08’22”, abbassando il precedente record di Franco Collé, che nel 2023 aveva fermato il cronometro a 66h39’16”. Al femminile il primato appartiene invece a una delle protagoniste dell’edizione 2026. Katharina Hartmuth vinse nel 2024 in 79h10’40”, settima assoluta e prima donna nella storia del Tor a scendere sotto le 80 ore.

Le donne: Hartmuth, Borzani, Verjee e Bannwarth

Se tra gli uomini la corsa appare particolarmente aperta, anche il campo femminile presenta nomi di grandissimo spessore. Tra le principali candidate c’è proprio Katharina Hartmuth, detentrice del record femminile. La tedesca non arriva però a Courmayeur soltanto forte del successo del 2024. Quest’anno ha vinto la MIUT Legend 110K e ha stabilito il nuovo record femminile del Bob Graham Round in 14h11’58”. A sfidarla ci sarà Sabrina Verjee, che nel 2022 aveva stabilito il precedente record del TOR330 in 80h19’38”. La britannica, specialista delle ultra-distanze e delle traversate di lunga durata, torna quindi sulle Alte Vie con un curriculum che la rende una delle favorite. C’è poi Lisa Borzani, che non può essere considerata soltanto la principale speranza italiana. La padovana residente da anni in Valle d’Aosta, due volte vincitrice del TOR330, arriva a Courmayeur al termine di una stagione ricchissima di risultati sulle distanze più diverse. Nel 2026 ha vinto la UTLAC 250K, 254 chilometri e oltre 12.000 metri D+, chiudendo addirittura sesta assoluta in 49h34’39”. Si è poi imposta nella Tihio Ultra Race 170K, vincendo la classifica assoluta in 26h26’41”, e nella DoppiaW 100. Ha aggiunto il terzo posto alla Dolomiti Extreme Trail 55K, la quinta vittoria complessiva alla GTC100, la quarta consecutiva, e il successo nei 120 chilometri di Les Sentiers des Valdôtains alla Monte Rosa WalserWaeg by UTMB. A poche settimane dal Tor è arrivato inoltre il 7° posto alla TDS 2026 in 25h22’06”. Sul percorso valdostano Borzani può vantare, oltre alle vittorie del 2016 e 2017, anche il quarto posto del 2024 e il secondo posto del 2025 in 83h26’06”. Da considerare tra le grandi protagoniste anche Claire Bannwarth, terza nel TOR330 2024 in 85h02’47”. La francese ha costruito negli ultimi anni un palmarès internazionale di assoluto rilievo. Nel 2026 è stata seconda dietro proprio a Lisa Borzani a Les Sentiers des Valdôtains, prima di vincere ad agosto la Swiss Alps 100 160K.

Subito dietro al quartetto principale ci sono Natalie Taylor e Melissa Paganelli. La britannica ha mostrato una notevole continuità sul Tor, passando dal 5° posto del 2024 al 3° del 2025, quando ha chiuso in 84h11’31” alle spalle di Borzani. Paganelli è stata invece quarta nel 2025 in 84h55’25”, ma conosce già molto bene il podio del Tor perché nel 2021 era arrivata seconda. Nel 2026 è stata inoltre quarta a Les Sentiers des Valdôtains della Monte Rosa WalserWaeg by UTMB.

Il gruppo femminile comprende inoltre l’italiana Alessandra Boifava, le cinesi Huiping Zhang e Wenfei Xie e Marta Viganò.

Tra le francesi da tenere in considerazione c’è Christine Tousch, che arriva al Tor dopo un 2026 già caratterizzato da una prova di lunghissima distanza: alla UTLAC 250K ha completato i 254 chilometri e 12.430 metri D+ in 64h34’26”, chiudendo quinta donna. Nel 2025 era stata invece quarta alla SwissPeaks 170 in 40h57’08”. Sono tutte presenze da seguire in una gara al femminile nella quale la profondità della start list rende difficile fermare il pronostico alle sole favorite.

Tre donne valdostane al via

Il TOR330 resta naturalmente anche una gara profondamente legata alla Valle d’Aosta. Sono 38 i residenti in regione presenti nell’elenco degli iscritti, 35 uomini e tre donne. Oltre a Lisa Borzani, tra le donne ci sarà Caterina Cibibin, che ha già portato a termine il TOR330 2024 in 125h42’11”, dopo aver completato anche il TOR130 – Tot Dret 2023. Nel 2026 ha inoltre vinto insieme ad Anna Liffredo la gara femminile a coppie della Cervino Matterhorn Ultra Race 70K, conclusa in 17h38’51”. Al via anche Marcella Pont, che raggiungerà un traguardo particolare. Quella del 2026 sarà la sua decima partecipazione al Tor des Géants, dopo aver completato nove edizioni tra il 2016 e il 2025.

I 38 valdostani del TOR330

Insieme a Lisa Borzani, Caterina Cibibin e Marcella Pont, nell’elenco degli iscritti residenti in Valle d’Aosta figurano Enrico Bisazza, Claudio Bocchino, Remy Boniface, Dennis Borraccino, Pierre Roger P. Breuer, Spartaco Calveri, Fabio Carrara, Stefano Cassis, Eric Chatrian, Marco Cristiani, Carlo De Amici, Andrea Di Sebastiano, Sandro Diemoz, Corrado Distort, Marco Ferraris, Marco Fiori, Gaël Jeannet, Richard Romano Jordan, Yuri Laurent, Massimo Marconcini, Sergio Minoggio, Benito Giuseppe Montrosset, Giulio Palmadessa, Massimo Pellicone, Loris Perrod, Stefano Puiati, Mike Rey, Denis Riban, Erik Ruffier, Roberto Semprini, Riccardo Serra, Massimiliano Sogna, Alessandro Vacca, Filippo Vaccino e Mark Van Houten.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito TorxTrail. Classifiche aggiornate, live e dirette sul sito TORX eXperience Live.

Oltre 1.900 preiscritti da 86 Paesi all’edizione 2026 del Tor des Géants Sono 1900 quest’anno i trailers che sognano di diventare dei Giganti. Le preiscrizioni al TOR330 – Tor des Géants® 2026 si sono chiuse nei giorni scorsi e i numeri, ancora una volta, raccontano l’appeal del progetto VDA Trailers, giunto alla sua 17ª edizione: oltre 1.900 aspiranti, provenienti da 86 nazioni. Si uniscono ai 334 atleti già iscritti tramite PAX, conquistati completando una delle gare del circuito TORX® eXperience. Atleti che hanno guadagnato sul campo l’accesso diretto al TOR330, evitando il sorteggio e assicurandosi un posto sulla linea di partenza di settembre. Ora è pronta la squadra completa dei 1100 atleti che affronteranno un viaggio senza precedenti sulle Alte Vie 1 e 2 della Valle d’Aosta, lungo 330 km con 24.000 metri di dislivello. Come da regolamento, la lista dei preiscritti è stata rimescolata sul sito random.org e, nel rispetto delle quote Paese, è ora stato definito l’elenco ufficiale degli ammessi ( qui in verde ). Per loro si apre la fase decisiva: dal 1° al 15 marzo dovranno perfezionare l’iscrizione sul portale TORX® eXperience. In caso di rinunce sono previsti cicli di ripescaggio e, se necessario, un eventuale click day. Il conto alla rovescia verso l’11 settembre 2026 è ufficialmente iniziato. Iscrizioni al via per la altre gare del TORX® with Kailas Negli stessi giorni si aprono anche le iscrizioni a tutte le altre gare del TORX® with Kailas 2026. L’11 settembre scatterà il TOR450 – Tor des Glaciers, la sfida più estrema e selvaggia, 450 chilometri e 32.000 metri di dislivello in totale autosufficienza lungo le Alte Vie 3 e 4, riservata solo a chi ha concluso il TOR330 in meno di 130 ore. Il 13 settembre sarà il momento del TOR330 – Tor des Géants®, mentre il 15 settembre partirà da Gressoney-Saint-Jean il TOR130 – Tot Dret, una delle prove più tecniche e verticali del panorama internazionale con 130 km e 12.000 metri di dislivello, che mette in palio 100 PAX per l’edizione successiva del TOR330. Il 16 settembre sarà la volta del TOR100 – Cervino-Monte Bianco, il percorso che collega le due montagne più iconiche delle Alpi in 100 chilometri e 8.000 metri di dislivello positivo, porta privilegiata verso il TOR330 grazie ai 50 PAX disponibili. A chiudere il programma, il 19 settembre, il TOR30 – Passage au Malatrà (30 km, 2.000 metri di dislivello). Riparte il sogno del Tor des Géants, da domenica il via alle preiscrizioni

29 gennaio 2026

Il momento tanto atteso è arrivato: dopo la fase riservata ai PAX dal 10 al 28 gennaio, si apre ora per tutti il percorso che porta al TOR330 – Tor des Géants, la gara che ha definito il concetto stesso di endurance trail. Dalle 12.00 del 1° febbraio alle 23.59 del 14 febbraio saranno aperte le preiscrizioni alla prossima edizione della leggendaria corsa da 330 chilometri lungo le Alte Vie 1 e 2 della Valle d’Aosta, che prenderà il via da Courmayeur domenica 13 settembre per concludersi una settimana dopo.

Ogni anno il TOR330 accende l’immaginazione di migliaia di trailer in tutto il mondo: è il sogno di chi lo ha già vissuto e il grande obiettivo di chi lo sta inseguendo. Al termine della fase di preiscrizione, come da tradizione, si procederà al sorteggio per definire le liste degli atleti ammessi, nel rispetto delle quote paese, con ogni anno un’ampia rappresentanza internazionale di circa 80 nazioni. I corridori sorteggiati avranno poi tempo dal 1° al 15 marzo per perfezionare l’iscrizione. In caso contrario, si procederà con eventuali ripescaggi o con un click day.

I PAX e la TORX eXperience: la strada verso Courmayeur

Sono già 334 gli atleti (provenienti da 32 Paesi) che si sono assicurati il posto al Tor des Géants grazie ai PAX, ottenuti portando a termine una delle gare del circuito TORX eXperience. Un percorso internazionale che continua a crescere e a rappresentare la via d’accesso privilegiata alla gara regina del TORX with Kailas, trasformando ogni competizione partner in un passo concreto verso Courmayeur.

I titolari di PAX sono anche protagonisti del TORX eXperience Ranking 2025/26, la speciale classifica (in fase di definizione) che trova proprio nel TOR330 il suo atto finale. Un sistema che unisce i punteggi ITRA delle gare del circuito a un coefficiente legato alla classifica finale del TOR330 – Tor des Géants, celebrando non solo la performance, ma la continuità e la visione di lungo periodo, con le premiazioni al Parco Bollino insieme ai vincitori di tutte le gare del TORX with Kailas.

Le altre gare del TORX with Kailas: un universo di sfide

Il calendario si completerà con l’apertura delle iscrizioni alle altre gare dal 1° al 15 marzo. Dal TOR450 – Tor des Glaciers, riservato a un’élite di ultratrailer pronti ad affrontare 450 km e 32.000 metri di dislivello, al TOR130 – Tot Dret, che mette in palio anche 100 PAX per il TOR330 dell’anno successivo. Spazio poi al TOR100 – Cervino–Monte Bianco, in costante crescita e con 50 PAX per i finisher, e al TOR30 – Passage au Malatrà, porta d’ingresso ideale nello spirito del TORX with Kailas.

A completare il quadro, anche quest’anno dal 1° al 30 aprile saranno disponibili pettorali solidali ed eco pettorali, confermando l’impegno di VDA Trailers verso i valori di responsabilità, sostenibilità e solidarietà che da sempre accompagnano le loro gare.