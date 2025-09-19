La delegazione valdostana è pronta a partire per la decima Edizione del Trofeo Coni estivo

Una delegazione della Valle d’Aosta parteciperà alla decima Edizione del Trofeo Coni estivo in programma in Friuli Venezia-Giulia, a Lignano Sabbiadoro, con la partecipazione delle discipline sportive rappresentate da diverse federazioni presenti sul territorio.

Il Trofeo Coni è la più grande manifestazione sportiva under 14 in Italia e quest’anno ospiterà 37 Federazioni sportive nazionali, sette discipline sportive associate e 4.500 atleti e tecnici provenienti da tutto il Paese.

Dal 28 settembre al 1° ottobre la delegazione valdostana, composta da 82 unità tra atleti (64) ed i rispettivi accompagnatori (18), sarà impegnata nelle varie competizioni dove si confronterà con tutta l’Italia.

Come tutti gli anni, il Trofeo Coni – edizione estiva sarà inaugurato con una cerimonia di apertura domenica 28 settembre allo stadio comunale “Guido Teghil” e si concluderà con la cerimonia di chiusura martedì 30 settembre al Villaggio Bella Italia in cui sarà premiata la Regione vincitrice e il ragazzo e la ragazza che si sono maggiormente distinti in tema fair play.

Le sedi di gara saranno la palestra Ovan Teste di Pietra per la Fasi, Bella Italia Village per la Fci, la Fib, la Fiba e la Fibs, lo stadio “Teghil” per la Fidal, Bella Italia Village per la Figc, la Figest, la Fip, la Fipe, la Fir e la Fitet, Tennismo per la Fitp.

Nella giornata di oggi, 19 settembre, il presidente del Comitato regionale Coni Valle d’Aosta Jean Dondeynaz è stato accolto dal presidente della Regione Renzo Testolin per la consegna della bandiera regionale affinché possa essere portata con orgoglio in occasione delle cerimonie di apertura e chiusura.

In rappresentanza della delegazione, sono stati invitati anche due tra i più giovani atleti della rappresentativa in partenza per Lignano: Martina Maio (Fib) e Teo Sartori (Fci).

Il presidente Dondeynaz si è soffermato anche sull’edizione invernale dell’evento che vedrà la Valle d’Aosta quale regione ospitante: ″L’appuntamento per la consegna della bandiera è un momento particolarmente sentito dai nostri ragazzi che durante le cerimonie si distinguono, sfoggiando con enfasi e orgoglio la bandiera regionale. Il Trofeo è un momento aggregativo importante in cui, rispetto alle altre manifestazioni gli atleti hanno modo di confrontarsi e stringere amicizie anche con realtà sportive diverse della propria e dove, nonostante il piccolo contingente numerico dovuto alla mancanza sul territorio degli sport d’acqua, i piccoli valdostani si sono sempre contraddistinti per grinta e volontà di superare se stessi. Quest’edizione, in particolare, è importante per noi per il coinvolgimento di due nuove discipline nell’evento, la pesistica e il badminton, a dimostrazione del rapporto che il Coni regionale ha intessuto negli anni con i comitati regionali, ma soprattutto in vista dell’edizione invernale del Trofeo Coni che si svolgerà proprio in Valle d’Aosta dal 18 al 21 dicembre 2025″.

La rappresentativa valdostana al Trofeo Coni estivo

ARRAMPICATA SPORTIVA

SANGIORGI LUCE Atleta

ORFANE MARIA Atleta

BONJEAN ALESSANDRO Atleta

MARTINETTO CRISTIANA Tecnico

CICLISMO

ANDREO LORENZO Atleta

SARTORI TEO Atleta

BOTALLA-BUSCAGLIA MATTEO Atleta

RIZZO MARTA Atleta

MASONI SIMONE Tecnico

BASEBALL

CONTRI ANDREA Atleta

CHAMPION YANNICK Atleta

AGAZZINI EMILIO Atleta

SANTINI ANNIE Atleta

CUMINO LETIZIA Atleta

VISCIAN JOELLE Atleta

MARCONATO BIANCA Atleta

CACCAMO CHANTAL Tecnico

BAJO DAVIDE Tecnico

BADMINTON

PERRIN NICHOLAS Atleta

PORCEILLON AXEL Atleta

JUGLAIR EMILY Atleta

ROCCA ANGELICA Atleta

GARZOTTO SERGIO Tecnico

BEACH BOCCE

GIOPP GIACOMO Atleta

ARESU MATILDA Atleta

DALLE MATTEO Atleta

MAIO MARTINA Atleta

GIOPP AMILCARE Tecnico

ATLETICA LEGGERA

BOLDRINI LINDA ZOE Atleta

TESTOLIN ILARIA Atleta

NAVARRETTA MARIA Atleta

FIOCCHINI ANDREA Atleta

BIDESE BENOIT Atleta

CHAPELLU ALEXIS Atleta

ARESCA ANDREA Tecnico

CALCIO

BLANC THIERRY Atleta

FAZARI GIUSEPPE Atleta

PISTOLA ANDREA Atleta

AGOSTINO GIULIA Atleta

ALAMIA REBECCA Atleta

QUISPE HILLARY Atleta

GIOVINAZZO MARCO Tecnico

FEA GIANLUCA Tecnico

SPORT TRADIZIONALI: RUZZOLA, FRECCETTE E FLYING DISC

GEMELLI DAVIDE Atleta

PICCOT CLEMENT Atleta

FAVRE SAMUEL Atleta

BRUNAZ CEDRIC Atleta

DUCLY SARA Tecnico

DALLOT NICHOLAS Tecnico

PALLACANESTRO

MUNARI GIULIO WILLIAM Atleta

SCHIAVON MATTEO PIETRO Atleta

FRACHEY MATHIEU Atleta

CHIARAMELLO LISA Atleta

GRECO BENEDETTA Atleta

MISERENDINO AYLA Atleta

FRISON ANDREA Tecnico

GIOCA FIPE (PESISTICA)

SGANGA ALESSANDRO Atleta

MOSSO THIBAUD Atleta

BARREL MAEE Atleta

SAILIS SILVIA Tecnico

KUCOKOVA HANA Tecnico

TAG RUGBY

CAMPIER GABRIEL Atleta

SOLOVYOV ARES Atleta

DE LAZZARI FILIPPO Atleta

VINCENZI MANUEL Atleta

DA COL EMANUELE Atleta

COSTA DIANA Atleta

IMPERIAL JUSTINE Atleta

OLMI HELENE Atleta

DORIGO EMILIA Atleta

PICCHIOTTINO CLEO Atleta

MAIETTI GIULIA Tecnico

GRAMAJO JERONIMO Tecnico

TENNISTAVOLO

PERA MARCO Atleta

BIONAZ LUCIE Atleta

SAVASTA ANDREA Atleta

CURTAZ REMY Tecnico

TENNIS

PAPA MATTIA Atleta

BÉTHAZ HONORE Atleta

BELLEY-FOGNIER JAVIER Atleta

GUICHARDAZ GWANAELLE Atleta

VIÉRIN NATHALIE Tecnico