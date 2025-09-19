Facebook Twitter Instagram Youtube

  • Aosta
  • Ultima modifica: 19 Settembre
  • 14:24

La delegazione valdostana è pronta a partire per la decima Edizione del Trofeo Coni estivo

Dal 28 settembre al 1° ottobre la delegazione valdostana, composta da 82 unità tra atleti (64) e accompagnatori (18), sarà impegnata nelle varie competizioni a Lignano Sabbiadoro. L'edizione invernale dell’evento, dal 18 al 21 dicembre , sarà ospitata in Valle.
Trofeo Coni - Ufficio Stampa Regione Autonoma Valle d'Aosta
Sport

Una delegazione della Valle d’Aosta parteciperà alla decima Edizione del Trofeo Coni estivo in programma in Friuli Venezia-Giulia, a Lignano Sabbiadoro, con la partecipazione delle discipline sportive rappresentate da diverse federazioni presenti sul territorio.

Il Trofeo Coni è la più grande manifestazione sportiva under 14 in Italia e quest’anno ospiterà 37 Federazioni sportive nazionali, sette discipline sportive associate e 4.500 atleti e tecnici provenienti da tutto il Paese.

Dal 28 settembre al 1° ottobre la delegazione valdostana, composta da 82 unità tra atleti (64) ed i rispettivi accompagnatori (18), sarà impegnata nelle varie competizioni dove si confronterà con tutta l’Italia.

Come tutti gli anni, il Trofeo Coni – edizione estiva sarà inaugurato con una cerimonia di apertura domenica 28 settembre allo stadio comunaleGuido Teghil” e si concluderà con la cerimonia di chiusura martedì 30 settembre al Villaggio Bella Italia in cui sarà premiata la Regione vincitrice e il ragazzo e la ragazza che si sono maggiormente distinti in tema fair play.

Le sedi di gara saranno la palestra Ovan Teste di Pietra per la Fasi, Bella Italia Village per la Fci, la Fib, la Fiba e la Fibs, lo stadio “Teghil” per la Fidal, Bella Italia Village per la Figc, la Figest, la Fip, la Fipe, la Fir e la Fitet, Tennismo per la Fitp.

Nella giornata di oggi, 19 settembre, il presidente del Comitato regionale Coni Valle d’Aosta Jean Dondeynaz è stato accolto dal presidente della Regione Renzo Testolin per la consegna della bandiera regionale affinché possa essere portata con orgoglio in occasione delle cerimonie di apertura e chiusura.

In rappresentanza della delegazione, sono stati invitati anche due tra i più giovani atleti della rappresentativa in partenza per Lignano: Martina Maio (Fib) e Teo Sartori (Fci).

Il presidente Dondeynaz si è soffermato anche sull’edizione invernale dell’evento che vedrà la Valle d’Aosta quale regione ospitante: ″L’appuntamento per la consegna della bandiera è un momento particolarmente sentito dai nostri ragazzi che durante le cerimonie si distinguono, sfoggiando con enfasi e orgoglio la bandiera regionale. Il Trofeo è un momento aggregativo importante in cui, rispetto alle altre manifestazioni gli atleti hanno modo di confrontarsi e stringere amicizie anche con realtà sportive diverse della propria e dove, nonostante il piccolo contingente numerico dovuto alla mancanza sul territorio degli sport d’acqua, i piccoli valdostani si sono sempre contraddistinti per grinta e volontà di superare se stessi. Quest’edizione, in particolare, è importante per noi per il coinvolgimento di due nuove discipline nell’evento, la pesistica e il badminton, a dimostrazione del rapporto che il Coni regionale ha intessuto negli anni con i comitati regionali, ma soprattutto in vista dell’edizione invernale del Trofeo Coni che si svolgerà proprio in Valle d’Aosta dal 18 al 21 dicembre 2025″.

La rappresentativa valdostana al Trofeo Coni estivo

Trofeo Coni - Ufficio Stampa Regione Autonoma Valle d'Aosta

Trofeo Coni - Ufficio Stampa Regione Autonoma Valle d'Aosta

ARRAMPICATA SPORTIVA

SANGIORGI                    LUCE                                Atleta
ORFANE                           MARIA                              Atleta
BONJEAN                        ALESSANDRO               Atleta
MARTINETTO                 CRISTIANA                    Tecnico

CICLISMO

ANDREO                                  LORENZO               Atleta
SARTORI                                   TEO                           Atleta
BOTALLA-BUSCAGLIA       MATTEO                  Atleta
RIZZO                                        MARTA                     Atleta
MASONI                                   SIMONE                 Tecnico

BASEBALL

CONTRI                                    ANDREA                Atleta
CHAMPION                            YANNICK               Atleta
AGAZZINI                                 EMILIO                   Atleta
SANTINI                                    ANNIE                    Atleta
CUMINO                                   LETIZIA                  Atleta
VISCIAN                                    JOELLE                  Atleta
MARCONATO                         BIANCA                 Atleta
CACCAMO                              CHANTAL            Tecnico
BAJO                                           DAVIDE                Tecnico

BADMINTON

PERRIN                                    NICHOLAS            Atleta
PORCEILLON                        AXEL                        Atleta
JUGLAIR                                  EMILY                       Atleta
ROCCA                                    ANGELICA             Atleta
GARZOTTO                            SERGIO                   Tecnico

BEACH BOCCE

GIOPP                                        GIACOMO            Atleta
ARESU                                        MATILDA              Atleta
DALLE                                         MATTEO               Atleta
MAIO                                           MARTINA             Atleta
GIOPP                                         AMILCARE          Tecnico

ATLETICA LEGGERA

BOLDRINI                             LINDA ZOE             Atleta
TESTOLIN                              ILARIA                      Atleta
NAVARRETTA                       MARIA                      Atleta
FIOCCHINI                           ANDREA                  Atleta
BIDESE                                   BENOIT                    Atleta
CHAPELLU                            ALEXIS                     Atleta
ARESCA                                  ANDREA                 Tecnico

CALCIO

BLANC                                    THIERRY                 Atleta
FAZARI                                    GIUSEPPE              Atleta
PISTOLA                                  ANDREA                 Atleta
AGOSTINO                             GIULIA                    Atleta
ALAMIA                                    REBECCA              Atleta
QUISPE                                    HILLARY                 Atleta
GIOVINAZZO                         MARCO                  Tecnico
FEA                                            GIANLUCA            Tecnico

SPORT TRADIZIONALI: RUZZOLA, FRECCETTE E FLYING DISC

GEMELLI                                DAVIDE                    Atleta
PICCOT                                   CLEMENT               Atleta
FAVRE                                      SAMUEL                  Atleta
BRUNAZ                                  CEDRIC                   Atleta
DUCLY                                      SARA                        Tecnico
DALLOT                                    NICHOLAS             Tecnico

PALLACANESTRO

MUNARI                                GIULIO WILLIAM    Atleta
SCHIAVON                           MATTEO PIETRO    Atleta
FRACHEY                              MATHIEU                  Atleta
CHIARAMELLO                   LISA                            Atleta
GRECO                                   BENEDETTA            Atleta
MISERENDINO                   AYLA                           Atleta
FRISON                                  ANDREA                  Tecnico

GIOCA FIPE (PESISTICA)

SGANGA                               ALESSANDRO      Atleta
MOSSO                                 THIBAUD                 Atleta
BARREL                                 MAEE                        Atleta
SAILIS                                     SILVIA                      Tecnico
KUCOKOVA                          HANA                       Tecnico

TAG RUGBY

CAMPIER                              GABRIEL               Atleta
SOLOVYOV                          ARES                      Atleta
DE LAZZARI                         FILIPPO                 Atleta
VINCENZI                             MANUEL               Atleta
DA COL                                  EMANUELE         Atleta
COSTA                                    DIANA                   Atleta
IMPERIAL                              JUSTINE                Atleta
OLMI                                       HELENE                Atleta
DORIGO                                EMILIA                   Atleta
PICCHIOTTINO                  CLEO                     Atleta
MAIETTI                                  GIULIA                  Tecnico
GRAMAJO                             JERONIMO          Tecnico

TENNISTAVOLO

PERA                                      MARCO                  Atleta
BIONAZ                                 LUCIE                     Atleta
SAVASTA                               ANDREA                Atleta
CURTAZ                                 REMY                     Tecnico

TENNIS

PAPA                                       MATTIA                    Atleta
BÉTHAZ                                 HONORE                Atleta
BELLEY-FOGNIER            JAVIER                      Atleta
GUICHARDAZ                    GWANAELLE         Atleta
VIÉRIN                                   NATHALIE               Tecnico

