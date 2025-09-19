La delegazione valdostana è pronta a partire per la decima Edizione del Trofeo Coni estivo

Una delegazione della Valle d’Aosta parteciperà alla decima Edizione del Trofeo Coni estivo in programma in Friuli Venezia-Giulia, a Lignano Sabbiadoro, con la partecipazione delle discipline sportive rappresentate da diverse federazioni presenti sul territorio.
Il Trofeo Coni è la più grande manifestazione sportiva under 14 in Italia e quest’anno ospiterà 37 Federazioni sportive nazionali, sette discipline sportive associate e 4.500 atleti e tecnici provenienti da tutto il Paese.
Dal 28 settembre al 1° ottobre la delegazione valdostana, composta da 82 unità tra atleti (64) ed i rispettivi accompagnatori (18), sarà impegnata nelle varie competizioni dove si confronterà con tutta l’Italia.
Come tutti gli anni, il Trofeo Coni – edizione estiva sarà inaugurato con una cerimonia di apertura domenica 28 settembre allo stadio comunale “Guido Teghil” e si concluderà con la cerimonia di chiusura martedì 30 settembre al Villaggio Bella Italia in cui sarà premiata la Regione vincitrice e il ragazzo e la ragazza che si sono maggiormente distinti in tema fair play.
Le sedi di gara saranno la palestra Ovan Teste di Pietra per la Fasi, Bella Italia Village per la Fci, la Fib, la Fiba e la Fibs, lo stadio “Teghil” per la Fidal, Bella Italia Village per la Figc, la Figest, la Fip, la Fipe, la Fir e la Fitet, Tennismo per la Fitp.
Nella giornata di oggi, 19 settembre, il presidente del Comitato regionale Coni Valle d’Aosta Jean Dondeynaz è stato accolto dal presidente della Regione Renzo Testolin per la consegna della bandiera regionale affinché possa essere portata con orgoglio in occasione delle cerimonie di apertura e chiusura.
In rappresentanza della delegazione, sono stati invitati anche due tra i più giovani atleti della rappresentativa in partenza per Lignano: Martina Maio (Fib) e Teo Sartori (Fci).
Il presidente Dondeynaz si è soffermato anche sull’edizione invernale dell’evento che vedrà la Valle d’Aosta quale regione ospitante: ″L’appuntamento per la consegna della bandiera è un momento particolarmente sentito dai nostri ragazzi che durante le cerimonie si distinguono, sfoggiando con enfasi e orgoglio la bandiera regionale. Il Trofeo è un momento aggregativo importante in cui, rispetto alle altre manifestazioni gli atleti hanno modo di confrontarsi e stringere amicizie anche con realtà sportive diverse della propria e dove, nonostante il piccolo contingente numerico dovuto alla mancanza sul territorio degli sport d’acqua, i piccoli valdostani si sono sempre contraddistinti per grinta e volontà di superare se stessi. Quest’edizione, in particolare, è importante per noi per il coinvolgimento di due nuove discipline nell’evento, la pesistica e il badminton, a dimostrazione del rapporto che il Coni regionale ha intessuto negli anni con i comitati regionali, ma soprattutto in vista dell’edizione invernale del Trofeo Coni che si svolgerà proprio in Valle d’Aosta dal 18 al 21 dicembre 2025″.
La rappresentativa valdostana al Trofeo Coni estivo
ARRAMPICATA SPORTIVA
SANGIORGI LUCE Atleta
ORFANE MARIA Atleta
BONJEAN ALESSANDRO Atleta
MARTINETTO CRISTIANA Tecnico
CICLISMO
ANDREO LORENZO Atleta
SARTORI TEO Atleta
BOTALLA-BUSCAGLIA MATTEO Atleta
RIZZO MARTA Atleta
MASONI SIMONE Tecnico
BASEBALL
CONTRI ANDREA Atleta
CHAMPION YANNICK Atleta
AGAZZINI EMILIO Atleta
SANTINI ANNIE Atleta
CUMINO LETIZIA Atleta
VISCIAN JOELLE Atleta
MARCONATO BIANCA Atleta
CACCAMO CHANTAL Tecnico
BAJO DAVIDE Tecnico
BADMINTON
PERRIN NICHOLAS Atleta
PORCEILLON AXEL Atleta
JUGLAIR EMILY Atleta
ROCCA ANGELICA Atleta
GARZOTTO SERGIO Tecnico
BEACH BOCCE
GIOPP GIACOMO Atleta
ARESU MATILDA Atleta
DALLE MATTEO Atleta
MAIO MARTINA Atleta
GIOPP AMILCARE Tecnico
ATLETICA LEGGERA
BOLDRINI LINDA ZOE Atleta
TESTOLIN ILARIA Atleta
NAVARRETTA MARIA Atleta
FIOCCHINI ANDREA Atleta
BIDESE BENOIT Atleta
CHAPELLU ALEXIS Atleta
ARESCA ANDREA Tecnico
CALCIO
BLANC THIERRY Atleta
FAZARI GIUSEPPE Atleta
PISTOLA ANDREA Atleta
AGOSTINO GIULIA Atleta
ALAMIA REBECCA Atleta
QUISPE HILLARY Atleta
GIOVINAZZO MARCO Tecnico
FEA GIANLUCA Tecnico
SPORT TRADIZIONALI: RUZZOLA, FRECCETTE E FLYING DISC
GEMELLI DAVIDE Atleta
PICCOT CLEMENT Atleta
FAVRE SAMUEL Atleta
BRUNAZ CEDRIC Atleta
DUCLY SARA Tecnico
DALLOT NICHOLAS Tecnico
PALLACANESTRO
MUNARI GIULIO WILLIAM Atleta
SCHIAVON MATTEO PIETRO Atleta
FRACHEY MATHIEU Atleta
CHIARAMELLO LISA Atleta
GRECO BENEDETTA Atleta
MISERENDINO AYLA Atleta
FRISON ANDREA Tecnico
GIOCA FIPE (PESISTICA)
SGANGA ALESSANDRO Atleta
MOSSO THIBAUD Atleta
BARREL MAEE Atleta
SAILIS SILVIA Tecnico
KUCOKOVA HANA Tecnico
TAG RUGBY
CAMPIER GABRIEL Atleta
SOLOVYOV ARES Atleta
DE LAZZARI FILIPPO Atleta
VINCENZI MANUEL Atleta
DA COL EMANUELE Atleta
COSTA DIANA Atleta
IMPERIAL JUSTINE Atleta
OLMI HELENE Atleta
DORIGO EMILIA Atleta
PICCHIOTTINO CLEO Atleta
MAIETTI GIULIA Tecnico
GRAMAJO JERONIMO Tecnico
TENNISTAVOLO
PERA MARCO Atleta
BIONAZ LUCIE Atleta
SAVASTA ANDREA Atleta
CURTAZ REMY Tecnico
TENNIS
PAPA MATTIA Atleta
BÉTHAZ HONORE Atleta
BELLEY-FOGNIER JAVIER Atleta
GUICHARDAZ GWANAELLE Atleta
VIÉRIN NATHALIE Tecnico