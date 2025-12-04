Musica ed eventi per famiglie e bambini, Aosta si prepara al Natale

Una serie di iniziative per animare la città, cercando di uscire anche dal centro storico di Aosta. Da sabato 6 dicembre e fino all’antivigilia di Natale, le vie e le piazze del capoluogo, infatti, saranno animate da un programma di attività sia promosse in prima persona dal Comune, sia organizzate in collaborazione con Confcommercio della Valle d’Aosta.

L’obiettivo – dicono da piazza Chanoux – “è quello di allietare il periodo che conduce alle festività natalizie e di fine e di inizio anno nuovo a supporto dell’offerta del Marché Vert Noël e delle altre iniziative organizzate dai partner pubblici e privati”.

Gli appuntamenti in musica

Più nel dettaglio, la musica e il canto corale saranno protagonisti di quattro appuntamenti. Si partirà sabato 6 dicembre con il Coro Nouvelle Harmonie di Saint-Pierre, per proseguire il 13 dicembre con il Coro La Manda di Hône ed il 20 dicembre con la Corale Les Hirondelles di Arpuilles. La chiusura di martedì 23 dicembre, invece, sarà affidata al Coro Dames de la Ville d’Aoste.

Gli eventi per famiglie (e non)

Tutte le formazioni si esibiranno dalle 17 alle 19 in tre diverse zone della città: piazza Chanoux, piazzetta della Porta Prætoria e place de Franchises. Il 17 e il 20 dicembre, invece, dalle 14.30 alle 18.30 sono in programma due eventi speciali dedicati alle famiglie, pensati per condividere anche nei quartieri cittadini l’atmosfera del periodo che precede il Natale tramite attività inclusive e adatte a tutte le età.

Il primo appuntamento è in calendario in via Volontari del Sangue, nella ex area mercatale coperta. Il secondo evento, invece, al quartiere Dora, in piazza Battaglione Cervino. I bambini potranno incontrare Babbo Natale nella sua casetta, consegnargli la loro letterina, scattare una foto ricordo, e interagire con il suo elfo.

Qui, nella “Fabbrica dei giochi in legno di Babbo Natale” sarà possibile giocare liberamente con otto grandi giochi in legno, ispirati alla tradizione artigianale dei “giochini di Babbo Natale” sotto la guida di un elfo animatore che accompagnerà grandi e piccoli.

Due momenti partecipativi previsti per gli stessi giorni: il 17 dicembre con la Grande Tombola di Natale, una tombola collettiva, divertente e inclusiva; ed il 20 dicembre la sfida creativa e cooperativa Mattoncini Challenge dedicata ai più piccoli (e non solo), per stimolare fantasia, collaborazione e gioco condiviso.

Accanto al programma di iniziative organizzate dal Comune, il centro di Aosta sarà teatro di alcune animazioni a tema promosse da Confcommercio con la collaborazione dell’Amministrazione.

Già da due giorni, alcuni operatori in costume hanno consegnato ai negozianti speciali letterine natalizie che potranno essere ritirate negli esercizi commerciali. Le letterine, compilate con i sogni e i desideri per il Natale, potranno esse imbucate entro il 18 dicembre nella cassetta delle lettere installata vicino alla grande slitta in legno trainata dalle renne sul lato ovest del Marché Vert Noël, non lontano dallo chalet dell’Ana.

Sabato 20 dicembre, poi, il video le letterine lette da Babbo Natale verranno pubblicate sulle pagine social del Comune di Aosta e di Confcommercio.

Anche per invogliare i passanti a ritirare le letterine nei negozi, è stato organizzato un evento che, domenica 7 dicembre, trasformerà le vie del centro in un animato villaggio natalizio. Qui, per quattro ore, dalle 15 alle 19, alcuni animatori in costume da Schiaccianoci percorreranno le strade del cuore di Aosta, proponendo a grandi e a piccini piccoli giochi e micro-animazioni come quiz natalizi, indovinelli e scioglilingua, sfide di mira con bersaglio e palline colorate.

La parola agli organizzatori

“Abbiamo deciso di puntare su una serie di eventi non solo per i più piccoli ma anche per le famiglie, da svolgere tutti assieme – ha detto l’assessora al Turismo Cecilia Lazzarotto –. Si tratta di eventi pensati anche più lontani dal centro, per arrivare a tutta la città e portare l’atmosfera natalizia anche nei quartieri e nelle zone più periferiche”.

“Siamo felici, come Amministrazione, di avere costruito e condiviso con Confcommercio uno degli eventi in programma per Natale – ha spiegato invece Simonetta Salerno., assessora allo Sviluppo economico –. I dati dei flussi turistici, particolarmente positivi per la nostra città, ci spingono ancor più a proseguire nell’azione di sostegno al tessuto economico e commerciale di Aosta che intendiamo realizzare attraverso iniziative specifiche che diano corso agli impegni politici”.

Soddisfatto anche Ermanno Bonomi, presidente di Confcommercio Aosta: “Sono molto felice di iniziare un percorso con la nuova Amministrazione. Ho sempre detto che siamo al fianco dei commercianti, e dove si possono creare iniziative in sinergia per portare vitalità al commercio di Aosta ci siamo. A breve incontreremo il Sindaco e gli Assessori per cercare di creare un calendario di eventi e proposte, mettendo sul tavolo anche un po’ di punti critici che speriamo di poter sciogliere”.