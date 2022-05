A Cogne proseguono le ricerche di un uomo disperso

Il piano di ricerca persona scomparsa è scattato per un italiano sulla cinquantina che risulta disperso nella zona di Cogne. I suoi ultimi contatti con i familiari risalgono verosimilmente a domenica scorsa, 22 maggio. La sua auto è stata ritrovata a Lillaz e le operaizoni procedono con tutto l’insieme degli strumenti previsti: dall’elicottero della protezione civile (che ha svolto diversi sorvoli) alle unità cinofile di Soccorso Alpino Valdostano e Vigili del Fuoco, passando per i droni dei due Corpi, oltre al personale del Sagf della Guardia di finanza, del Corpo forestale e dei Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, anche a seguito della denuncia presentata dai parenti, l’uomo lavora all’estero ed aveva in programma un’uscita in montagna, al termine della quale si sarebbe incontrato con un parente stretto che, impegnato professionalmente per la tappa valdostana del Giro d’Italia, si trovava nella località ai piedi del Gran Paradiso. Sinora, le operazioni non hanno avuto esito e nel tardo pomeriggio si riunirà il Comitato di Coordinamento delle Ricerche per valutare la situazione e decidere come procedere in vista del calar della sera.