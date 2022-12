‘Ndrangheta, fissata la Cassazione per i due rami del processo “Geenna”

Con l’udienza per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato, fissata per il 20 aprile del prossimo anno, è ora completa la fissazione in corte di Cassazione del processo “Geenna”, relativo all’esistenza di una “locale” di ‘ndrangheta ad Aosta. Al terzo grado di giudizio si arriva a seguito dei ricorsi presentati dalla Procura generale di Torino e dai difensori dei coinvolti, relativamente ad assoluzioni e condanne stabilite dalla Corte d’Appello.

I primi ad affrontare il giudizio alla Suprema Corte, il 24 gennaio 2023 (data già nota da alcuni mesi), saranno i cinque imputati del dibattimento ordinario. Parliamo del ristoratore Antonio Raso (cui, in secondo grado, erano stati inflitti 10 anni di carcere), dell’ex consigliere comunale di Aosta Nicola Prettico e del dipendente del Casinò di Saint-Vincent Alessandro Giachino (8 anni di reclusione ognuno), nonché dell’ex consigliere regionale Marco Sorbara (assolto in appello “perché il fatto non sussiste”, dopo una condanna a 10 gradi ad Aosta) e del già assessore di Saint-Pierre Monica Carcea (7 anni di reclusione).

Per Raso, Prettico e Giachino l’accusa è di associazione di tipo mafioso, mentre Carcea e Sorbara sono stati chiamati a processo per rispondere di concorso esterno in associazione mafiosa. Il titolare del ristorante aostano “La Rotonda” si è visto anche assolvere, dai giudici della Corte d’Appello di Torino, da due episodi di ipotizzato scambio elettorale politico mafioso. A questi proscioglimenti, e a quello di Sorbara, è relativo il ricorso in Cassazione della Procura generale.

In aprile toccherà poi comparire in Cassazione ai condannati nel rito abbreviato. Parliamo di Bruno Nirta (12 anni 7 mesi e 20 giorni di carcere al termine del processo d’appello), Marco Fabrizio Di Donato (9 anni), suo fratello Roberto Alex Di Donato e Francesco Mammoliti (entrambi condannati a 5 anni e 4 mesi di reclusione). Nel filone con rito alternativo a Torino erano stati condannati anche imputati cui non veniva contestata l’appartenenza al crimine organizzato, ma chiamati a rispondere di reati emersi durante l’inchiesta.

Si tratta di Salvatore Filice (2 anni e 4 mesi di carcere in appello per tentata estorsione e violazione delle norme sulle armi), Giacomo Albanini e Roberto Bonarelli (rispettivamente 1 anno e 4 mesi e 1 anno e 6 mesi, per favoreggiamento). Altre cinque condanne erano state pronunciate per un’ipotesi di traffico internazionale di stupefacenti tra Spagna e Piemonte. Il “blitz” dei Carabinieri del Reparto operativo di Aosta, culmine delle indagini coordinate dalla Dda di Torino, scattò il 23 gennaio 2019. I due processi alla Corte d’Appello torinese si erano conclusi il 19 luglio 2021.