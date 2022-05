‘ndrangheta, nel processo “Altanum” il pm chiede oltre 130 anni di carcere

22 anni e 6 mesi di carcere a Mario Gaetano Agostino (77, Carpanzano), considerato a capo della locale di ‘ndrangheta di San Giorgio Morgeto. 12 anni di reclusione ognuno ai fratelli Michele Raso (59) e Vincenzo Raso (68), ritenuti gestire “le comunicazioni tra gli appartenenti” al sodalizio attivi in Calabria e “quelli operativi in Valle d’Aosta”, nonché a Vincenzo Raffa (44). Sono alcune delle nove richieste di pena, per associazione a delinquere di tipo mafioso, avanzate dal pm Salvatore Rossello al Tribunale di Palmi, nell’udienza conclusasi nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 31 maggio, del processo “Altanum” sulle frizioni tra due cellule della criminalità organizzata calabrese, con proiezioni fino alla nostra regione.

Le altre richieste

Si tratta del ramo processuale con rito ordinario, scelto per lo più dai presunti appartenenti alla cellula sangiorgese, ed iniziato a fine 2020. Le altre condanne sollecitate dall’accusa, sempre per la supposta appartenenza ad associazione mafiosa, sono a 21 anni per Giuseppe Facchineri (51, Cittanova, omonimo di un altro arrestato nel blitz del 17 luglio 2019, condannato in abbreviato come capo clan della fazione avversa) ed a 12 anni a testa per Giorgio Raffa (51), Giuliano Sorbara (48), Raffaele Sorbara (51) e Tommaso Fazari (60), tutti sangiorgesi. Le indagini, che avevano visto tre arresti anche in Valle d’Aosta, erano state condotte dai Carabinieri, coordinati dalla Dda di Reggio Calabria.

La rilettura di “Tempus Venit”

L’inchiesta ha preso le mosse anche da una rilettura, con collocazione in un contesto mafioso più ampio, del tentativo di estorsione al centro dell’inchiesta “Tempus Venit” del Gruppo Aosta dell’Arma, nel 2011. Stando alle investigazioni, era stato perpetrato dalla cosca Facchineri ai danni dell’imprenditore di origini sangiorgesi Giuseppe Tropiano della “Edilsud”, al tempo impegnata nella costruzione del parcheggio dell’ospedale “Parini” di Aosta. Ricevuta la richiesta economica (un milione di euro), era stato ricostruito che l’impresario non denunciò, ma si rivolse al clan avversario. Una “evoluzione” da cui discese, nell’impostazione accusatoria, la tensione tra le due cellule di ‘ndrangheta.

Le indagini sul traffico di marijuana

Nell’udienza al Tribunale di Palmi compaiono anche quattro imputati di un altro filone d’indagini che ha riguardato la Valle. Si tratta di Veronica Fonte (33), Gianluca Camarreri (32), Maurizio Napoli (48) e Michele Fonte (57). Per tutti e quattro, lo stesso pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione, invocando il comma per cui “manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste”. I quattro erano accusati di essersi “associati tra loro” per un traffico di stupefacenti. Uno avrebbe reperito ed acquistato in Calabria lo stupefacente (della marijuana), trasportandolo poi in Valle con “camion facenti capo a ditte di trasporti”, mentre gli altri tre avrebbero quindi proceduto allo smercio nella nostra regione.

Le difese nelle prossime udienze

Sempre all’udienza di oggi, le parti civili (tra le quali la Regione Autonoma Valle d’Aosta) hanno depositato memorie scritte con le loro richieste relative al risarcimento danni. Da domani, mercoledì 1° giugno, inizieranno le arringhe dei difensori degli imputati, che si protrarranno nelle udienze già programmate per il 3 e il 9 giugno prossimi. Mentre questo procedimento è ancora al primo grado, il ramo processuale in abbreviato, tenutosi dinanzi al Gup di Reggio Calabria, ha già visto la conclusione dell’appello, all’inizio dello scorso maggio. In quel caso, sono stati condannati i presunti vertici della cosca Facchineri, ma con assoluzione di tutti gli imputati cui veniva contestato l’omicidio di Salvatore Raso, avvenuto nel 2011 in Calabria. L’episodio era ricondotto dalla Dda reggina a “conseguenza” delle tensioni tra i due clan nate dal mancato buon fine della richiesta estorsiva.