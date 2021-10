Omicidio Serban, chiesto il giudizio immediato: Falloni rischia l’ergastolo

Aosta - La Procura ha definito le contestazioni mosse al 36enne in carcere: omicidio volontario aggravato e rapina. Dovrà comparire dinanzi a una Corte d’Assise, che include la giuria popolare, in via di nomina.

Possono portare all’ergastolo le accuse che la Procura di Aosta – nella richiesta di giudizio immediato depositata oggi, lunedì 4 ottobre – contesta al 36enne Gabriel Falloni, che ha confessato l’uccisione della 32enne romena Raluca Elena Serban. L’uccisione della giovane risale a sabato 17 aprile scorso, l’uomo era stato arrestato quattro giorni dopo il delitto, trascorsi tra la Valle e la Liguria, e si trova in carcere da allora.

Le accuse

I pm Luca Ceccanti e Manlio D’Ambrosi, co-intestatari del fascicolo, accusano Falloni dell’omicidio volontario di Serban, con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di rapinarla. La rapina è, appunto, l’altra contestazione formulata. Accuse che, alla luce della tesi d’accusa per cui un reato sia stato commesso per eseguire od occultare l’altro, non permettono all’imputato, assistito dagli avvocati Marco Palmieri e Davide Meloni, di chiedere un rito alternativo.

La giuria popolare

Il prossimo passo sarà quindi rappresentato dalla fissazione, da parte del Gip, di una data per il processo. Il Tribunale presieduto da Eugenio Gramola, nel mentre, si sta “attrezzando”. Le contestazioni fanno sì che l’imputato debba essere giudicato da una Corte d’Assise, composta da sei giudici popolari e due togati. La nomina dei primi (negli ultimi almeno quindici anni non si ricordano procedimenti che ne abbiano previsto il coinvolgimento) sta avvenendo in questi giorni.

Le indagini

Falloni, di origini sassaresi ma in Valle da anni (viveva a Nus, nell’ultimo periodo), era emerso da subito, nelle investigazioni della Squadra Mobile della Questura, come il principale sospettato. Le telecamere del condominio di Aosta in cui Serban aveva preso in affitto un alloggio (per ricevere i clienti richiamati dagli annunci pubblicati su alcuni siti di Escort) lo avevano ripreso mentre usciva con un borsone di proprietà della ragazza, di cui era sprovvisto all’ingresso.

La ragazza, in città da circa tre settimane, era stata trovata senza vita nel bagno dell’abitazione. Spariti, dalla casa, l’arma usata per ucciderla (un coltello, o comunque un oggetto tagliente, usato per cagionarle una profonda ferita alla gola) e i suoi dispositivi elettronici, oltre ai vestiti e alle lenzuola. Nell’interrogatorio da 2 ore e mezza in cui, lo scorso 12 maggio, aveva confessato il delitto ai due pm e al Procuratore capo Paolo Fortuna, l’arrestato ha detto anche di aver preso in casa una busta con oltre 6mila euro.

La versione dell’arrestato

Li avrebbe usati, stando a quanto ha dichiarato, per gli spostamenti dopo il delitto (era stato a Genova, venendo fermato al ritorno a Nus), per pagare l’affitto di casa, per mandare due telefoni alle sorelle e per fare un’offerta in chiesa. La sua versione dei fatti è legata ad uno screzio legato alla prestazione concordata. Lui ha riferito di una battuta della 32enne avvertita come mortificante, a seguito della quale ha detto di averle stretto le mani al collo.

Ha sostenuto però di avere allentato la morsa. A quel punto, la ragazza, spaventata, avrebbe preso un coltello e Falloni ha proseguito il suo racconto affermando di averla colpita al collo, nella degenerazione definitiva della situazione, dopo averle preso l’oggetto. Dell’arma ha spiegato di essersi sbarazzato buttandola in un cassonetto dei rifiuti non lontano da casa, mentre i cellulari della donna sarebbero stati lanciati in Dora. Una tesi che il processo stabilirà se creduta dalla giuria, o meno.