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  • Aosta
  • Ultima modifica: 19 Giugno
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Adu VdA denuncia il ritardo nella nomina della Consigliera di parità

Il movimento denuncia in un comunicato il ritardo nella nomina, per la nuova consiliatura insediatasi nell’ottobre scorso, dell'organo istituzionale di garanzia che tutela la parità di genere nel mondo del lavoro.
Palazzo regionale
Politica

Ambiente Diritti Uguaglianza – Valle d’Aosta denuncia in un comunicato la mancata nomina, per la nuova consiliatura insediatasi nell’ottobre scorso, della Consigliera di parità, organo istituzionale di garanzia incaricato di tutelare l’attuazione dei principi di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione di genere nel mondo del lavoro.

Adu Valle d’Aosta accusa la Giunta regionale di non aver rispettato le scadenze previste. Secondo il movimento, infatti, il decreto di nomina dovrebbe essere adottato entro 60 giorni dalla scadenza naturale dell’incarico. L’avviso pubblico per la designazione, previsto dalla legge regionale 53/2009, è stato pubblicato alla fine dello scorso gennaio e ha fissato in 30 giorni il termine per la presentazione delle candidature.

Non solo, Adu sottolinea che la funzione della Consigliera “non è importante soltanto nel mondo del lavoro, ma assume un valore più ampio anche sul piano culturale, attraverso iniziative educative e formative e il contributo al dibattito pubblico sui temi della parità di genere“.

Nel comunicato, il movimento giudica “non più tollerabile il ritardo della Giunta ed estende le proprie critiche ad altre nomine ancora in sospeso. Secondo Adu VdA, gli “inconvenienti” del presidente della Regione, Renzo Testolin, starebbero rallentando l’attività politica e amministrativa.

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