Coronavirus, l’appello del Celva: “Giunta e Consiglio regionale tornino operativi”

Aosta - Il CdA del Celva spiega: "la comunità, gli enti locali, le imprese e le famiglie, pretendono risposte puntuali e concrete, sia in questo momento di emergenza sia in quello successivo nel quale dovrà essere rimessa in moto l’economia duramente provata dall’emergenza Coronavirus"

“In una situazione straordinaria come quella che stiamo attualmente vivendo, sono indispensabili una Giunta ed un Consiglio regionali nel pieno della loro operatività, al fine di assicurare un governo efficace alla nostra Regione: la comunità valdostana tutta intera, gli enti locali, le imprese, le famiglie, pretendono risposte puntuali e concrete, sia in questo momento di emergenza, sia in quello successivo nel corso del quale dovrà essere rimessa in moto l’economia della nostra regione, duramente provata dall’emergenza Coronavirus in tutti i suoi comparti”.

A scriverlo è il Consiglio di amministrazione del Celva riunitosi questa mattina – lunedì 16 marzo – che mette sul tavolo le istanze dei Sindaci valdostani, si legge, “ogni giorno in prima linea nella gestione dell’emergenza Coronavirus”.

Risposte e provvedimenti che, ribadiscono in vertici del Celva possono arrivare solo riportando la massima assemblea regionale alla piena operatività.

“Tutto questo – aggiungono infatti i rappresentanti dei Sindaci valdostani – può essere realizzato soltanto con gli organi amministrativi della nostra Regione nel pieno dalla loro efficienza e funzionalità: gli amministratori degli enti locali valdostani rivolgono pertanto un accorato appello a tutte le forze politiche che compongono il Consiglio regionale, affinché procedano in tempi brevissimi al ripristino della piena attività amministrativa e legislativa”.