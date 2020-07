E’ a Gaby il primo Assessore alla gentilezza della Valle d’Aosta

Il primo assessore alla gentilezza della Valle d’Aosta si trova a Gaby. Si tratta di Stefania Bonin, già assessore al Turismo del paese. Ad inizio settimana la donna ha ricevuto la delega alla gentilezza dal proprio Sindaco Francesco Valerio.

Fra le prime buone pratiche gentili che intende proporre nel proprio Comune, c’è “La passeggiata della Gentilezza” ,con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza del rispetto dell’ambiente. Per la neo Assessora alla Gentilezza è importante parlare e praticare gentilezza, “perché è così che possiamo continuare ad essere una comunità affiatata”.

La Valle d’Aosta era una delle 3 Regioni Italiane ancora senza Assessori alla Gentilezza, ora restano il Friuli Venezia Giulia e l’Umbria. Con l’Assessore alla Gentilezza di Gaby sono 89 i Comuni Italiani ad averne già nominato uno. L’iniziativa è stata lanciata nel maggio 2019 dall’Associazione Cor et Amor, che ha sede nell’eporediese e che da anni propone la gentilezza come opportunità pratica per accrescere il benessere delle comunità locali partendo dai bambini. La stessa Associazione Coordina le Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza che si occupa di favorire la condivisione tra Assessori delle buone pratiche gentili a beneficio delle comunità.