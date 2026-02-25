Referendum sulla giustizia, il taccuino elettorale

I prossimi 22 e 23 marzo ai cittadini sarà di votare per il referendum sulla riforma della giustizia. Qui trovate le informazioni sull’appuntamento referendario. A seguire, invece, gli appuntamenti con la campagna a favore del “Sì” e del “No”, aggiornati via via che verranno comunicati dai rispettivi Comitati.
Comitato per il NO Valle d’Aosta
28 febbraio, ore 18 – Sala Gabencel, Morgex
Appuntamento con ospiti:
Barbara Benzi – sostituta procuratrice della Procura della Repubblica di Milano
Carlo Curtaz – avvocato del Foro di Aosta
Nilo Rebecchi, avvocato del Foro di Aosta
2 marzo, ore 20.30 – Sala “Paolo Chasseur”, Châtillon
Appuntamento con ospiti:
Barbara Benzi – sostituta procuratrice della Procura della Repubblica di Milano
Carlo Curtaz – avvocato del Foro di Aosta
Adriano Consol – avvocato del Foro di Aosta
14 marzo, ore 20.30 – Palazzetto dello Sport, sala polivalente, Pont-Saint-Martin
Appuntamento con ospiti:
Edmondo Bruti Liberati – già procuratore della Repubblica di Milano ed ex presidente nazionale dell’Associazione nazionale magistrati
Roberto Louvin – professore associato di Diritto pubblico comparato all’Università di Trieste
Enrico Grosso – professore di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Torino e presidente del comitato “Giusto dire No”
Carlo Curtaz – avvocato del Foro di Aosta
Comitato Sì Riforma
1° marzo, dalle 15 alle 18 – Place des Franchises, Aosta
Gazebo informativo
7 marzo, ore 18 – Hotel Bus, Aosta
Incontro con il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro
12 marzo, dalle 8 alle 12 – Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Saint-Vincent
Gazebo informativo
16 marzo, dalle 8 alle 12 – mercato, Verrès
Gazebo informativo
19 marzo, dalle 9 alle 13 – mercato, Morgex
Gazebo informativo
20 marzo, dalle 15 alle 18 – Porta prætoria
Gazebo informativo