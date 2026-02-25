Facebook Twitter Instagram Youtube

  25 Febbraio
  15:54

Referendum sulla giustizia, il taccuino elettorale

Gli appuntamenti in programma per la campagna sul referendum confermativo sulla giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.
Referendum giustizia 2026
I prossimi 22 e 23 marzo ai cittadini sarà di votare per il referendum sulla riforma della giustizia. Qui trovate le informazioni sull’appuntamento referendario. A seguire, invece, gli appuntamenti con la campagna a favore del “Sì” e del “No”, aggiornati via via che verranno comunicati dai rispettivi Comitati.

Comitato per il NO Valle d’Aosta

 28 febbraio, ore 18 – Sala Gabencel, Morgex

Appuntamento con ospiti:
Barbara Benzi – sostituta procuratrice della Procura della Repubblica di Milano
Carlo Curtaz – avvocato del Foro di Aosta
Nilo Rebecchi, avvocato del Foro di Aosta

2 marzo, ore 20.30 – Sala “Paolo Chasseur”, Châtillon

Appuntamento con ospiti:
Barbara Benzi – sostituta procuratrice della Procura della Repubblica di Milano
Carlo Curtaz – avvocato del Foro di Aosta
Adriano Consol – avvocato del Foro di Aosta

14 marzo, ore 20.30 – Palazzetto dello Sport, sala polivalente, Pont-Saint-Martin

Appuntamento con ospiti:
Edmondo Bruti Liberati – già procuratore della Repubblica di Milano ed ex presidente nazionale dell’Associazione nazionale magistrati
Roberto Louvin – professore associato di Diritto pubblico comparato all’Università di Trieste
Enrico Grosso – professore di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Torino e presidente del comitato “Giusto dire No”
Carlo Curtaz – avvocato del Foro di Aosta

Comitato Sì Riforma

1° marzo, dalle 15 alle 18 – Place des Franchises, Aosta

Gazebo informativo

7 marzo, ore 18 – Hotel Bus, Aosta

Incontro con il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro

12 marzo, dalle 8 alle 12 – Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Saint-Vincent

Gazebo informativo

16 marzo, dalle 8 alle 12 – mercato, Verrès

Gazebo informativo

19 marzo, dalle 9 alle 13 – mercato, Morgex

Gazebo informativo

20 marzo, dalle 15 alle 18 – Porta prætoria

Gazebo informativo

