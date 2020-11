La Valle d’Aosta in zona rossa? Lavevaz: “In attesa dei dati del Cts”

Aosta - A spiegarlo in Consiglio regionale il Presidente della Giunta: "La nostra regione è al limite fra lo scenario 3 e 4. Il Dpcm è stato firmato, si resta in attesa di scoprire in che zona la Valle sarà inserita, se rossa o arancione. Con due scenari molto diversi tra loro.

La firma è arrivata intorno alla mezzanotte e mezza, per un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disegna un’Italia divisa in tre aree: zone rosse, ad alto rischio, arancioni, a rischio intermedio e verdi, maggiormente sicure. La Valle d’Aosta è in ballo tra la zona rossa – assieme a Lombardia, Piemonte, Calabria e Alto Adige – e quella arancione.

“Siamo in attesa del testo definitivo del Dpcm – ha spiegato il Presidente della Regione Erik Lavevaz in Consiglio regionale –, di cui al momento girano solo delle bozze e siamo in attesa della classificazione della nostra regione. Abbiamo sentito il Comitato tecnico scientifico questa mattina e l’analisi dei dati è ancora in corso. La nostra regione è al limite fra lo scenario 3 e 4, ma dobbiamo aspettare risultati del Cts”.

Lavevaz che ha ricordato all’aula le interlocuzioni avute in questi giorni con il Governo: “Le regioni hanno chiesto che venissero applicate misure uniformi sul territorio nazionale e che vi fosse nel Dpcm certezza dei tempi e risorse per i ristori. Il Governo ha deciso invece di suddividere il territorio su tre fasce diverse sulla base dei dati elaboratori da Cts” e ha aggiunto: “Si rende indispensabile adottare dei contraddittori con i Dipartimenti di prevenzione regionali. A questo percorso di analisi dei dati le regioni devono poter partecipare”.

Come funziona la zona rossa

Nella cosiddetta “zona rossa” sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori, e anche quelli spostamenti all’interno dello stesso territorio, fatto salvo che per le ormai note comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza o per motivi di salute.

Come durante il “lockdown” primaverile chiuderanno bar, ristoranti, pasticcerie, i negozi e tutte le attività produttive non essenziali.

Resta consentita solo la ristorazione con consegna a domicilio e quella d’asporto fino alle 22, e con il divieto di consumare io cibo sul posto o nelle vicinanze.

Rimangono aperti i negozi di alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, così come restano aperte le industrie e – come in primavera – farmacie e supermercati, considerati essenziali.

La didattica a distanza, invece, partirà dalla seconda media, tranne per le attività che coinvolgono i minori disabili.

Come funziona la zona arancione

Diverso lo scenario della “zona arancione”. Anche in questo caso bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie resteranno chiusi, mentre restano aperti parrucchieri e centri estetici.

In questo caso dovrebbe – dalle prime bozze – essere vietato ogni spostamento in un Comune diverso da quello di residenza o domicilio, salvo per le ormai note comprovate ragioni di lavoro, di studio e di salute.

Come per le “zone verdi”, rimangono le limitazioni al 50% di capienza per i mezzi pubblici, didattica a distanza al 100% alle scuole superiori, la chiusura dei musei ed il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, comunque superato dall’ordinanza regionale che chiude alle 21.