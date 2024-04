Tentato omicidio al bar, in appello l’accusa chiede 9 anni e 2 mesi

Si è aperto oggi, mercoledì 3 aprile, alla Corte d’Appello di Torino, il processo di secondo grado che vede Stefano Corgnier, 43enne valdostano, imputato di tentato omicidio e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nella discussione, la Procura generale ha chiesto di confermare la condanna inflitta all’uomo dal Tribunale di Aosta il 21 dicembre 2022, cioè 9 anni e due mesi di reclusione.

I fatti risalgono alla notte tra il 30 e 31 marzo di due anni fa. Corgnier è accusato di aver accoltellato un conoscente all’interno del bar “Crazy Fox” di Aosta (di cui era titolare). Per l’accusa, il gesto è avvenuto sull’onda della rabbia per un’amicizia tradita. L’imputato, hanno ricostruito i Carabinieri, si era avvicinato ad una ragazza alla fine del 2021, prendendo poi coscienza, all’inizio dell’anno nuovo, che lei intrattenesse una relazione con il conoscente. Da lì, per gli inquirenti, aveva maturato un astio non tanto verso la giovane, ma dell’altro ragazzo.

Nell’udienza di oggi, è altresì emerso che l’imputato ha risarcito la somma liquidata dal Tribunale aostano a favore del giovane ferito. In sostanza, un risarcimento di danni pari a 25mila euro, più spese legali e oneri per circa 9mila euro. A fronte del avvenuto versamento, è stata revocata la costituzione di parte civile del giovane, rappresentato dall’avvocato Corrado Bellora.

E’ stata quindi la volta dell’arringa del primo dei legali dell’imputato, l’avvocato Matteo Iotti. La linea difensiva è quella che Corgnier sostiene sin dai primi passi delle indagini e che il suo collegio difensivo ha ribadito nel corso del processo aostano (ponendola poi alla base dell’impugnazione in appello): la colluttazione accesasi nel bar non è stata un attacco premeditato dell’imputato all’altro ragazzo, ma la risposta all’aggressione a Corgnier da parte del giovane ferito.

Per questo, agli occhi dei difensori, la condotta dell’imputato va letta non quale tentato omicidio, ma come legittima difesa (quindi, non punibile) o, in subordine, deve essere riqualificata nel reato di lesioni personali. L’udienza è stata aggiornata alla fine di aprile, per l’arringa dell’altro legale, l’avvocato Valentina Zancan. Per quell’occasione, potrebbe anche essere pronunciata la sentenza.