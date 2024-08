Il Capodanno 2025 di Aosta si festeggerà in piazza Arco di Augusto

Mentre il Marché Vert Noël – ormai è cosa nota – torna in piazza Chanoux, il Capodanno di Aosta si sposta all’Arco di Augusto.

A deciderlo una delibera della Giunta comunale. Mentre i nomi ed il programma di dettaglio restano ancora da definire – si legge in un comunicato – “Le REVEillon du Nouvel an 2025 si svilupperà attraverso diversi eventi organizzati in collaborazione con associazioni, enti e organizzazioni del territorio, e coordinando il tutto con gli eventi della gestione ‘Plus’ (ex Cittadella dei giovani)”.

Al momento si sa solo che già dal 30 dicembre saranno in programma animazioni per bambini e famiglie, mentre il 31 dicembre la festa in piazza Arco di Augusto vedrà uno show con l’esibizione di un gruppo musicale e un dj set.

Ad animare vie e quartieri della periferia e del centro sarà, invece, a partire dalle 22 del 31 dicembre, una marchin’ band che partirà dal quartiere Saint-Martin e raggiungerà alle 23 circa la Cittadella dei Giovani attraverso il quartiere Cogne, piazza della Repubblica e le vie del centro storico.

Il primo giorno dell’anno si aprirà con un doppio spettacolo al Tetro Giacosa: un evento pomeridiano per i più piccoli e le famiglie di teatro per ragazzi e di giocoleria seguito, in orario serale, da un concerto di musica classica.

La partecipazione al bando del Fondo unico nazionale per il turismo

Sempre durante la riunione di Giunta, l’Esecutivo comunale ha deciso di partecipare al bando della Regione per selezionare le iniziative da proporre al Ministero del Turismo per accedere al cofinanziamento del Fondo unico nazionale per il turismo (Funt) per l’anno 2024.

Le proposte progettuali – da presentare entro il 19 agosto e con cui l’Amministrazione concorrerà al bando – sono il Marché Vert Noël e proprio Le REVEillon du Nouvel an 2025 – Il capodanno di Aosta 2025.

In particolare, per i mercatini di Natale, quest’anno allestiti in piazza Chanoux dal 23 novembre al 6 gennaio 2025, il finanziamento richiesto al Funt è di 255mila euro, a fronte di un costo stimato della manifestazione di 510mila euro.

Per il Capodanno 2025, invece, la richiesta è di 40mila euro a fronte di una spesa stimata che ammonta al doppio.