Nel 2025 ad Aosta entrano nel vivo il Giacosa, Plus e il dossier Capitale della cultura

“Mettere a terra” quanto costruito finora. È questo l’obiettivo del Comune di Aosta per il 2025, individuato nel Documento unico di programmazione allegato al Bilancio previsionale che arriverà in Consiglio tra due settimane.

L’ha spiegato, durante le Commissioni congiunte, l’assessore ala Cultura Samuele Tedesco: “Dicembre è il mese di ‘esplosione’ delle attività del Giacosa, la co-progettazione è entrata a regime e con una sostenibilità che nel tempo è maggiore – ha detto –. L’idea è quella di innovare l’offerta cercando di moltiplicare quanto facciamo in questo mese. Ci sono nove appuntamenti dall’8 al 30 dicembre, vogliamo riuscire a moltiplicarle al meglio su tutto l’anno”.

Tante le attività che saranno riproposte nell’anno che verrà, l’ultimo – non pieno – dell’Amministrazione Nuti: “L’obiettivo – ancora Tedesco – è quello di consolidare le nuove progettualità sviluppate negli anni, quindi quelle create da questa Amministrazione. Vedremo partire le attività del dossier di Aosta Capitale della Cultura per arrivare al 2050° compleanno della città”.

“Verranno realizzate le progettualità delineate nel dossier – ha aggiunto l’Assessore –, grazie ad un accordo con la Regione approvato in Giunta. All’interno di Aostæ 2025 c’erano cinque5 progetti che abbiamo realizzato con bando del Ministero Made in Italy con 1 milione per progetti di gamefication e realtà virtuale che sarà presentato domani. E l’apertura di queste attività alla popolazione per tutti i weekend fino ad aprile. Questa è la prima restituzione del dossier e forse è la prima volta che avremo in Valle un’esperienza del genere”.

Ad entrare nel vivo, dice Tedesco, saranno anche i progetti di Plus, ovvero l’ex Cittadella dei Giovani, “con le attività culturali, artistiche e performative. Il Comune è parte attiva in questo processo, deve essere in grado di rispondere ai bisogni che cambiano e verificare che le attività proposte abbiano un impatto sulla comunità giovanile”.

Tante le conferme, con qualche ritorno e qualche novità. Nel 2025, Aosta vedrà nuovamente la storica rassegna Enfathéâtre – ed il suo spin-off Fanthéâtre –, mentre sono confermate “La Grande invasione”, AostaClassica, Affiches, La Clé del’été e “Libri per le tue orecchie”, dedicato agli audiolibri.

Due invece i “ritorni” in città: il Concours Cerlogne ed il 51° Raduno delle bande. E un nuovo progetto: “Riguarda le Politiche giovanili – ha chiuso Tedesco –. Vogliamo rafforzare i legami con Albertville, Sinaia, Narbonne, Kaolack, Kaifeng e Valdosta, negli Stati Uniti. L’idea è quella di dare delle possibilità di portare effettivamente in Valle uno sguardo più plurale”.

Aosta si è aggiudicata un bando per lo sviluppo del turismo con il comprensorio di Pila

Sul piatto ci sono 700mila euro, anche se la risposta definitiva deve ancora arrivare. Il Comune di Aosta – assieme ai comuni di Gressan e di Charvensod e con capofila il Consorzio l’Espace Pila – ha infatti partecipato al bando “Montagna Italia” lanciato dal Ministero del Turismo e finanziato dal Fondo unico del turismo.

Bando aggiudicato, come ha spiegato l’assessora alla Promozione turistica Alina Sapinet questa mattina, durante i lavori della prima Commissione “Sviluppo economico e culturale”, nella giornata dedicata al Documento unico di programmazione legato al prossimo bilancio previsionale.

“Dopo che nel 2024 abbiamo approvato il Programma di sviluppo turistico, possiamo ora cominciare ad attuarne i progetti – ha spiegato in Aula –. Tra questi, mi preme mettere in campo l’attuazione di progetti con il comprensorio di Pila, in una visione non più solo comunale ma territoriale, dando valore alle attività outdoor e alla promozione culturale della città. Per questo, abbiamo partecipato ad un bando del Ministero che ci è stato concesso e che nel 2025 verrà messo in atto”.

Alla richiesta di qualche informazione in pi, da parte della consigliera de La Renaissance Eleonora Baccini, Sapinet ha aggiunto: “Per il bando ‘Montagna’, capofila è il Consorzio di Pila con il supporto di Gressan, Charvensod e di Aosta. Siamo in attesa di una risposta. Il bando era riservato prevalentemente alle zone del sud ma siamo riusciti a parteciparvi. Ora, bisogna solo capire quando arriverà l’atto formale. Il finanziamento riguarda progetti di gestione turismo e progetti per lo sviluppo delle e-bike e per la promozione di tutto il comprensorio. Il valore è di 700mila euro”.