Fiera di Sant’Orso 2022: i passaggi alle 13 sono 34mila circa, in linea con il 2020

E’ ancora presto per dire se la scommessa di spostare la Fiera di Sant’Orso 2022, dal 30 al 31 gennaio a questo fine settimana di aprile, è stata vinta. Il primo dato significativo è che gli artigiani e gli espositori hanno aderito alla proposta della Regione scegliendo di partecipare: sono 1.065 i banchetti presenti nel centro città ad esporre i lavori, sculture, bassorilievi, oggetti artigianali e manufatti, realizzati nel corso dell’inverno e nei due anni di stop forzato a causa della pandemia. Sul fronte dei visitatori dalla metà della mattina le vie del centro di Aosta hanno iniziato a riempirsi e sono stati istituiti i sensi unici per agevolare il flusso.dei pedoni Alle 13 il dato aggiornato, diffuso dalla Regione, rilevava 34 mila passaggi circa, in linea con il dato dell’ultima edizione del gennaio 2020.

Fiera di Sant’Orso: la festa nelle vie centrali di Aosta

La cerimonia di inaugurazione

La neve scesa nel pomeriggio di ieri ha reso lo scenario, e con esso le temperature, molto simili a quelle del 30 e 31 gennaio. La manifestazione si è aperta con la tradizionale cerimonia di inaugurazione che ha visto il corteo di autorità civili, militari e religiose sfilare dall’Arco d’Augusto lungo il percorso Fiera preceduto dalla banda municipale di Aosta. Sosta obbligatoria, la Porta Pretoria dove la polizia municipale di Aosta ha esposto, come vuole la tradizione, lo stendardo Police du Marché che rimarrà in mostra per tutta la durata della manifestazione. La fiera ha poi ricevuto la benedizione del Vescovo, Mons. Franco Lovignana.

Dopo la funzione religiosa, le autorità hanno proseguito lungo il percorso per salutare gli artigiani ed espositori presenti con i loro banchi e le loro sculture.

Alle prime luci dell’alba la nostra redazione ha realizzato una diretta live di due ore per raccontarvi la manifestazione, mostravi le opere appena posizionate sui banchetti, e ancora ascoltare dalla viva voce degli artigiani e delle istituzioni lo spirito con cui affrontano questa ripartenza della Saint Ours stoppata per due anni a causa della pandemia. Oltre a chi scrive sono scesi in campo Silvia Savoye, Luca Ventrice, Christian Diémoz, Orlando Bonserio, Viola Feder guidati alla regia da Massimiliano Riccio mentre a Nicole Jocollé si è occupata della parte fotografica.

L’inaugurazione della Fiera di Sant’Orso 2022

