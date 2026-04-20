Le iniziative in Valle d’Aosta per la Festa della Liberazione

Tra il 23 aprile e il 2 maggio la Valle d’Aosta ospita commemorazioni, incontri, libri, musica e appuntamenti pubblici per ricordare la Liberazione dall’occupazione nazifascista e gli 80 anni della Repubblica e del voto delle donne. (articolo in aggiornamento)

Le commemorazioni per la Festa della Liberazione

Di seguito il calendario delle iniziative ufficiali organizzate dell’A.N.P.I. con la Regione Valle d’Aosta, i Comuni interessati o le associazioni.

Giovedì 23 aprile

Châtillon

Alle 18 in località Breil Barrel, verrà deposto un mazzo di fiori al cippo che ricorda il partigiano Émile Lexert “Milò”, ucciso il 23 aprile 1944 durante un’azione di sabotaggio alla centrale di Covalou.

Pont-Saint-Martin

A Pont-Saint-Martin, ore 18.30Biblioteca comunale sarà presentato il libro “Il partigiano Gugia, ribelle per amore” di Cornelio Fornasari, dedicato alle operazioni della 76ª Brigata tra Piemonte e Valle d’Aosta. Saranno presenti Paolo Fornasari e l’ex senatore Gianfranco Morgando.

Valpelline

Alle 20.30 ala Biblioteca intercomunale Abbé Henry è in programma un doppio appuntamento con la presentazione del romanzo “Lupi ribelli” di Alice Martello e la proiezione del cortometraggio “La libertà corre sui pedali”, dedicato a Gino Bartali e realizzato da studenti dei licei valdostani. Il filmato è il risultato di un progetto che ha coinvolto gli studenti dei licei valdostani in collaborazione con MIA, UISP e la Regione Valle d’Aosta. La serata sarà moderata da Donatella Corti e Daria Pulz.

Sabato 25 aprile

Aosta

L’81° anniversario della Liberazione verrà ricordato con una serie di iniziative organizzate o patrocinate dall’Amministrazione comunale di concerto con il Comitato valdostano dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, le Associazioni combattentistiche e d’Arma, l’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in Valle d’Aosta e l’Amministrazione regionale.

Ad Aosta il programma inizierà alle 9.30 al cimitero con la Santa Messa al Sacrario e la deposizione della corona. Alle 10.45, al Giardino della Rimembranza di via Festaz, è prevista la deposizione della corona al monumento dei Morts de la Liberté. Alle 11 partirà il corteo verso piazza Chanoux, dove si terranno l’alzabandiera, la deposizione di una corona al Monumento del Soldato valdostano e i discorsi celebrativi. Nel pomeriggio, alle ore 16, in piazza Chanoux si terrà, invece, il concerto della Banda Municipale di Aosta e dell’Orchestre d’harmonie de Baume-les-Dames (FR) che precederà la cerimonia dell’ammainabandiera, in programma alle ore 17,30.

Gli eventi a Plus (Aosta) e il Festival Bref

Sempre ad Aosta, Plus propone l’iniziativa “R_ESISTO – Storie di resistenza per la Giornata della Liberazione”, oltre alle iniziative realizzate nell’ambito del Festival Bref

Il programma prevede:

ore 10 : colazione comunitaria

: colazione comunitaria ore 10.30 : testimonianze e dialogo con l’ Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta , l’associazione Grun e Arcigay Queer Vda

: testimonianze e dialogo con l’ , l’associazione e ore 12 : inaugurazione dell’installazione artistica “Uno sguardo al di là di noi stessi” , nata da una fotografia del fotogiornalista Ugo Lucio Borga

: inaugurazione dell’installazione artistica , nata da una fotografia del fotogiornalista ore 13 : polenta antifascista organizzata da Aiace Vda nell’ambito del Festival Bref

: organizzata da nell’ambito del ore 17: proiezione del concorso internazionale “Fight for your rights”

Negli altri comuni

Le commemorazioni ufficiali organizzate dall’A.N.P.I con la Regione, i Comuni interessati o le associazioni toccheranno anche molti altri comuni con cortei, deposizioni di corone, letture, musica e momenti pubblici: Brissogne (dalle 9.15), Saint-Marcel (dalle 9), Nus (dalle 9.30), Fénis (dalle 10.30), Châtillon (dalle 10.15), Saint-Vincent (dalle 9.45), Verrès (dalle 10), Champdepraz (dalle 12).

A partire dalle 8.20 si svolgeranno parallelamente brevi cerimonie commemorative con deposizione fiori / corone presso i Monumenti ai Caduti di alcuni comuni delle Unités de Communes Mont Rose e Walser. Gaby, Fontainemore e Perloz (dalle 8.20/8.50), Issime e Lillianes (dalle 9/9.30), Pont-Saint.Martin (9/9.45) con sfilata con partenza dalla sede A.N.P.I. e soste ai monumenti nelle piazze IV Novembre, I° Maggio e Martiri della Libertà.

Tutte le delegazioni presenti confluiranno poi entro le 10 per la Cerimonia Principale e la conclusione conviviale della manifestazione a Donnas, dove oltre alla celebrazione del mattino, la giornata proseguirà nel pomeriggio con il Concerto resistente del Duo Skarpy, in programma dalle 16 alle 17.30 nella sala polivalente comunale.

Le iniziative legate alla Liberazione proseguiranno anche nei giorni successivi.

Domenica 26 aprile, ore 8 – Perloz

Escursione sui Sentieri della Libertà organizzata dal Cai , con visita guidata al Museo della Resistenza Brigata Lys.

Escursione sui organizzata dal , con visita guidata al Museo della Resistenza Brigata Lys. Lunedì 28 aprile, ore 10.30-12 – Aosta

Alla Biblioteca Ida Desandré sarà presentato il progetto “Percorrendo la Resistenza” , dedicato quest’anno agli 80 anni del voto alle donne , con la proiezione del cortometraggio “Prima dell’aurora” di Chiara Zoja .

Alla sarà presentato il progetto , dedicato quest’anno agli , con la proiezione del cortometraggio di . Venerdì 2 maggio, ore 18 – Verrès

Al Salone Bonomi è in programma la presentazione del libro “Vendesi croce” di Muin Masri, raccolta di racconti che attraversa i drammi della guerra e dell’occupazione in Palestina.

Altri eventi

Il 23 aprile, a Gressan, l’amministrazione comunale organizza, nella Sala consiliare alle 18.30, la presentazione del libro “Le Pietre d’inciampo” di Federico Gregotti Zoja, dedicato alla storia dell’artista Gunter Demnig e del progetto che restituisce memoria alle vittime del nazifascismo.

Sabato 25 aprile sono in programma anche due appuntamenti musicali.

Al Forte di Bard, alle 21.30, salirà sul palco la Bandabardò, protagonista del concerto inserito nel tour celebrativo di “Se mi rilasso… collasso”. L’evento si terrà nella tensostruttura allestita in Piazza d’Armi, con apertura cancelli alle 19.30.

Sempre sabato 25 aprile, alle 21, nella sala Gran Paradiso del Grand-Hôtel Billia di Saint-Vincent, andrà in scena “Luce, Francesco, l’uomo oltre il Santo”, concerto-spettacolo che unisce musica, teatro e installazioni luminose attorno alla figura di San Francesco d’Assisi, a ottocento anni dalla sua morte. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

L’evento è proposto dal Corps Philharmonique de Châtillon con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e della Fondazione Comunitaria, attraverso il Fondo Cesare Dujany. L’appuntamento si inserisce nel progetto culturale “L’homme qui aimait la musique”, nato per mantenere vivo il ricordo del senatore Cesare Dujany e valorizzarne l’eredità culturale, sociale e civile nella settimana che ruota attorno alla Festa della Liberazione.