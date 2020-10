Coronavirus, annullato il Marché Vert Noël 2020

Aosta - Viste le nuove restrizioni dell'ultimo Dpcm il Comune "ha preso atto che l’organizzazione del prossimo Marché Vert Noël non è più praticabile”. Per salvaguardare la stagione turistica invernale, sperando in un miglioramento del quadro sanitario, si pensa ad un nuovo evento da definire.

L’indecisione dei giorni scorsi è stata superata, d’infilata, dalle nuove restrizioni portate dall’ultimo Dpcm del premier Conte che chiude definitivamente ogni possibilità per il Marché Vert Noël 2020.

In una nota, infatti, il Comune di Aosta scrive: “Alla luce del continuo peggioramento del quadro epidemiologico in atto legato al Covid-19 e a seguito della pubblicazione del Dpcm del 24 ottobre 2020 che inasprisce, tra l’altro, limitazioni e divieti per eventi e manifestazioni, nonché considerati i successivi approfondimenti compiuti con gli organi preposti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblici, l’Amministrazione comunale, sentiti anche i partner della manifestazione, ha preso atto che l’organizzazione del prossimo Marché Vert Noël all’interno dell’Area del Teatro Romano, come deliberato lo scorso 2 ottobre, non è più praticabile”.

Però, si legge ancora nel comunicato, “al fine di salvaguardare, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, la stagione turistica invernale” da piazza Chanoux l’intenzione è quella lavorare, nei prossimi giorni, “per provare a realizzare un nuovo evento in una sede in via di individuazione capace di tutelare gli interessi del tessuto economico e commerciale cittadino”. Nel caso che al termine della validità del Dpcm, “migliorate condizioni sanitarie, come auspicato in primis dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, lo consentano”.