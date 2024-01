‘ndrangheta, all’appello “bis” di Geenna l’accusa chiede quattro condanne

Condannare tutti e quattro gli imputati. E’ la richiesta dei sostituti procuratore generale Giancarlo Avenati Bassi e Valerio Longi, nell’udienza dedicata all’accusa dell’appello “bis” del processo Geenna, sulle infiltrazioni di ‘ndrangheta in Valle d’Aosta, tenutasi oggi, mercoledì 31 gennaio, alla Corte d’appello di Torino.

In particolare, al culmine di una requisitoria durata circa sette ore, la Procura generale ha invocato una condanna a 10 anni di carcere per Antonio Raso, a 8 anni ognuno per Alessandro Giachino e Nicola Prettico, tutti accusati di associazione di tipo mafioso, nonché a 7 anni per Monica Carcea, imputata di concorso esterno e unica presente in aula quest’oggi. Sono coloro che, all’udienza preliminare tenutasi nel dicembre 2019, scelsero di essere giudicati con dibattimento ordinario.

Tra i temi toccati dai magistrati della pubblica accusa – oltre alle indagini più datate come Minotauro (sull’infiltrazione mafiosa in Piemonte) e Lenzuolo (la prima in cui vennero raccolti elementi probatori ritenuti eloquenti di un rito di “iniziazione” ‘ndranghetista), l’inchiesta Egomnia, sul presunto condizionamento mafioso delle regionali del 2018, che si è chiusa con un’archiviazione ma che, è opinione dell’accusa, ha scaturito intercettazioni telefoniche ritenute rilevanti sul piano probatorio.

L’accusa ha anche ricordato l’altro ramo processuale, quello degli imputati che hanno chiesto il rito abbreviato, chiusosi con una sentenza di colpevolezza confermata dalla Cassazione e che quindi – è il ragionamento dell’accusa – sancisce l’esistenza della “locale” in Valle d’Aosta e deve quindi contribuire a cristallizzare i fatti di cui sono imputate le quattro persone a giudizio nell’appello “bis”.

La prossima udienza, per la discussione delle parti civili (Regione e Comune di Saint-Pierre, seguite dall’avvocato Giulio Calosso di Torino, e l’associazione Libera) e dei difensori degli imputati, è stata fissata al prossimo 10 aprile. L’inchiesta Geenna venne sviluppata dai Carabinieri del Gruppo Aosta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino.

Il “blitz”, con 17 arresti, era scattato nella notte del 23 gennaio 2019. Al giudizio “bis” si è arrivati dopo che gli imputati, condannati nei primi due gradi del giudizio, si erano visti annullare le sentenze a carico il 24 gennaio 2023 dalla Cassazione, che aveva rinviato ad una diversa sezione della Corte d’Appello per un nuovo processo, quello iniziato appunto lo scorso 15 novembre.

Nella prima udienza, la relazione del giudice che ha riassunto il procedimento, quindi il rinvio ad oggi. Per i quattro imputati, il 31 marzo dello scorso anno era scattata la revoca delle misure cautelari (Raso, Prettico e Giachino erano in carcere, mentre Carcea aveva ottenuto i domiciliari). La sentenza d’appello con cui erano stati condannati, secondo la Suprema Corte, andava annullata perché ritenuta viziata da “lacune motivazionali”, soprattutto a proposito della dimostrazione del “collegamento funzionale” della “locale” di ‘ndrangheta aostana con la “casa madre calabrese” e all’enunciazione del programma delittuoso dell’associazione criminale attiva in Valle.

Rispetto a quel processo di appello, non è più in aula l’ex consigliere regionale Marco Sorbara. Già quel giorno, il 19 luglio 2021, era stato assolto (in primo grado, al Tribunale di Aosta, era stato condannato a 10 anni di carcere nel settembre 2020) e la Cassazione ha reso definitiva quella pronuncia, facendolo così uscire dalla scena processuale.

Nel ramo processuale con rito abbreviato, il 20 aprile scorso, la Cassazione aveva confermato le condanne per associazione di tipo mafioso di Bruno Nirta, Marco Fabrizio Di Donato, suo fratello Roberto Alex Di Donato e Francesco Mammoliti. Alcuni di loro, arrestati anch’essi nel 2019, hanno concluso di scontare la pena e sono, nel frattempo, usciti dal carcere.

Per la Suprema Corte, in quel caso, il giudizio svoltosi con rito abbreviato (basato cioè solo sul fascicolo processuale e non sul contradditorio in aula) ha consentito di dimostrare che “la plurisoggettività organizzata (ancorché a ristretta base sociale) di satelliti ‘ndranghetisti traslati in territorio valdostano (anche da più di una generazione) ha ivi replicato (dal 2014) un modello mafioso che si avvale dell’assoggettamento omertoso per controllare un determinato territorio e le attività (lecite o illecite) che in quel territorio hanno luogo”.