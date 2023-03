‘ndrangheta, tornano liberi Raso, Prettico, Giachino e Carcea

In cella dal 23 gennaio 2019, quando scattarono gli arresti dell’operazione “Geenna”, su infiltrazioni di ‘ndrangheta in Valle d’Aosta, sono stati scarcerati il ristoratore Antonio Raso e i dipendenti della casa da gioco Nicola Prettico e Alessandro Giachino, tutti chiamati a rispondere di associazione a delinquere di tipo mafioso. Cadono anche i domiciliari per Monica Carcea, ex consigliera comunale di Saint-Pierre, imputata di concorso esterno alla “locale” di ‘ndrangheta al centro delle indagini della Dda di Torino e dei Carabinieri.

Lo ha disposto oggi, venerdì 31 marzo, la seconda Sezione della Corte d’Appello di Torino, accogliendo le istanze presentate dai rispettivi difensori. Nel primo e nel secondo grado di giudizio, svolti ad Aosta e Torino con rito ordinario, erano stati condannati (a 10 anni Raso, 8 anni Prettico e Giachino e 7 anni Carcea), ma la Corte di Cassazione, lo scorso 24 gennaio, oltre a rendere definitiva l’assoluzione dall’ipotesi di concorso esterno per l’ex consigliere regionale Marco Sorbara, ha annullato le sentenze a carico degli altri quattro imputati, disponendo il rinvio ad un’altra sezione della Corte d’Appello (la terza), per un nuovo giudizio.

I giudici chiamati a decidere sulle istanze difensive hanno considerato che la Suprema Corte non ha ancora depositato le motivazioni di tale sentenza, né quindi trasmesso gli atti alla Corte d’Appello per il “Geenna bis”. Inoltre, sulla base delle memorie delle difese, dell’esito del processo dello scorso gennaio e del tempo trascorso dagli imputati in custodia cautelare, hanno rilevato la possibilità di revocare le misure cautelari a carico dei quattro. I condannati nel rito abbreviato, il secondo filone processuale di “Geenna”, debbono ancora affrontare l’udienza in Cassazione, fissata per il prossimo 20 aprile.