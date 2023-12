Il 2024 sarà l’anno della gara per il Centro Brocherel? In una Commissione di fine novembre è emerso che potrebbe anche ospitare parte dei servizi Usl attualmente all’interno della ex Maternità.

Lì, era stata ventilata la possibilità che il prossimo anno sarebbe potuto essere quello della gara. Nella “maratona” delle Commissioni di oggi l’assessora alle Politiche sociali Clotilde Forcellati ha cercato di fornire qualche elemento in più

“Con costanza e pervicacia stiamo andando avanti sul Brocherel – ha detto –. Questo è l’anno in cui, speriamo di averlo a fine gennaio, è stato chiesto all’operatore economico di produrre il Progetto di fattibilità tecnico-economica con il nuovo appalto. Si chiede un grossissimo sforzo al privato, anche economico, perché come si sa come il Pfte mette assieme il progetto preliminare e quello definitivo, con tutto ciò che ne consegue e tutte le dichiarazioni di conformità”.

In sostanza, prosegue, “questo ci permetterà di incaricare il professionista per la validazione, e si parla di un progetto da 10 milioni, non uno scherzo, e di andare in gara. Ci saranno due anni di lavoro. Probabilmente, non vedremo questa struttura aperta a fine consiliatura. Ma vogliamo vedere i lavori in corso e l’importante è che l’opera venga terminata, si possano finalmente dismettere la Casa famiglia ed il Centro polivalente di Saint-Martin, e coprire i 40 posti possano del Brocherel”.

Emergenza abitativa: all’Università uno studio per cambiare la Legge 3

Qualcosa si muove anche sul fronte della famosa revisione della Legge 3 del 13 febbraio 2013 che regolamenta – tra le altre disposizioni sulle politiche abitative – anche l’emergenza abitativa. Revisione che la stessa Forcellati aveva detto – eravamo nel febbraio 2023 – sarebbe stata da cambiare, assieme alla Regione.

Un passo, si diceva, è stato fatto. Ma i tempi non saranno brevi: “Il tavolo di revisione della Legge 3 è iniziato – ha spiegato in Commissione –. È stato dato un incarico a all’Università della Valle d’Aosta per uno studio che riguardi il cambiamento normativo. Non pensiamo che sarà pronto nei prossimi mesi. Quindi, nel frattempo, dobbiamo mettere in campo dei percorsi che ci permettano almeno di fronteggiare l’emergenza abitativa”.

Il festival letterario “La Grande invasione” arriva anche ad Aosta

Ad inizio novembre l’accordo siglato. Accordo che oggi mostra l’obiettivo, o uno degli obiettivi: “La Grande invasione”, il noto festival della letteratura organizzato ad Ivrea dal 2013, arriverà fino ad Aosta, una volta terminata la tredicesima edizione tra le strade di casa.

Ad annunciarlo, durante le Commissioni congiunte per la discussione del bilancio previsionale – e del Dup, il Documento unico di programmazione che lo accompagna – del Comune di Aosta, da parte dell’assessore all’Istruzione e alla cultura Samuele Tedesco.

“Avremo un nuovo festival letterario in città per colmare l’assenza, già emersa anche in Consiglio, di Les Mots – ha spiegato –. La soluzione arriva dalla delibera e l’accordo con la città di Ivrea per creare una strategia condivisa di promozione e valorizzare le rispettive eccellenze. Si tratta di economia di scala, e di fare programmazione. La risposta con Ivrea è ‘La grande invasione’, che riusciremo a portare ad Aosta dopo l’evento a Ivrea”. Quindi, dopo il 31 maggio ed il 1° e 2 giugno 2024, le date – già lanciate – dell’appuntamento eporediese

I trent’anni di Enfanthéâtre

Passando in rassegna le varie manifestazioni culturali dell’anno – Riverberi, Letture altre (per il quale si vorrebbe utilizzare anche la piazzetta della Nuova università e inserire la lingua dei segni), Archivissima, il Festival dell’audiolibro, Foire festival, Affiches, Fanthéatre – Tedesco di sofferma su Enfanthéâtre.

“Ora si farà una valutazione degli eventi singoli, per fare un’analisi anche in Commissione per una nuova programmazione che garantisca gli standard di qualità che abbiamo sempre cercato di rispettare nella cultura – ha detto –. L’attenzione su Enfanthéâtre è aumentata rispetto all’anno scorso, questo ci dice che c’è grandissima voglia di proposte culturali per bambini”.

Con un compleanno di mezzo: “Nel 2024/25 saranno trent’anni di Enfanthéâtre. Si cercherà quindi di ritrovare una connessione tra Torino e Aosta, valorizzando al meglio il festival.

La scuola

“Faremo una ricognizione sull’appalto dei Servizi integrati e con l’assessorato ai Lavori pubblici per le aree verdi delle scuole – ha aggiunto Tedesco –. Quella della ‘Ramires’, ad esempio, è in cattivo stato. Vorremmo cercare di dare risposte più prossime”.

Diverso è invece uno dei “nodi polemici” dell’anno che sta per finire. Ovvero il discorso delle refezioni scolastiche: “Su questo – dice ancora l’assessore – speriamo di apportare dei cambiamenti al menù, rispettando comunque i dettami dell’Usl che era inizialmente contraria”.

Qualche appunto arriva dai banchi dell’opposizione, soprattutto dal consigliere Bruno Giordano: “Il progetto sulle pensiline degli autobus di Aosta è un tema tipicamente da Commissione. Prima di adottare la delibera avrei avuto piacere di dialogare su questa iniziativa. Non era nel programma di governo, quindi forse ne valeva la pena”.

E aggiunge: “C’è un punto che vedo un po’ come una ‘fuga in avanti’, ovvero quello delle mense scolastiche e del relativo menù. È punto sul quale si sono riscontrate non solo molte criticità, ma anche molto problemi legati gusti oggettivi dei piccoli. Sarebbe stato importante soffermarsi di più”.

Nel 2024 il riordino delle aree mercatali

Appena prima, è toccato all’assessora allo Sviluppo economico, alla Promozione turistica e allo Sport Alina Sapinet. Discorso economico, in questo settore, più incerto, come ha spiegato lei stessa: “Lo scorso anno siamo partiti con bella somma, quest’anno è più in salta. Per le manifestazioni abbiamo a disposizione 300mila euro più altri 40mila per lo sport. Di questi 300mila, metà sono già prenotati per Capodanno in piazza, i Carnaval de Montagne e le prenotazioni pluriennali per il Marché Vert Noël. Conto però, durante l’anno, di integrare con le variazioni di bilancio”.

Confermate le principali manifestazioni, in attesa di vedere cosa succederà in corso d’opera, una novità arriva per le aree mercatali. Sapinet dice: “Quest’anno chiuderemo l’iter per il nuovo riordino dei mercati cittadini. Sui mercati rionali finiremo l’operazione di compattazione, con le nuove tracciature. Per il mercato coperto, invece, per ora non ci sono novità, tranne le occasioni di promozione organizzate dallo Tsavèn”.

Ancora “al palo” l’accordo con il Comune di Gressan (e di Cogne), che vede al centro anche il rapporto tra la città ed il comprensorio di Pila. “Il Consorzio sta finendo il suo giro di incontri con le associazioni di categoria. L’idea è quella di fare un progetto per la promozione del Comprensorio e della città. Avremo una riunione nei primi di gennaio per capire le loro volontà, per vederci presentata una proposta”.

Discorso che non va giù a Giordano: “Scopriamo qui che l’accordo di collaborazione con Pila in realtà non c’è – ha detto –. Non c’è neanche una declinazione temporale di tutti gli avvenimenti che l’Assessorato mette in campo nel 2024. Non fate mai scelte di priorità, dovremmo ragionare sugli eventi con questo criterio, non per temporalità. Se non si capisce questa è un’amministrazione ordinaria. Se siamo seduti su una ‘montagna di soldi’ faremo molte cose, altrimenti ne faremo meno, e se andiamo in crisi non si sa”.

Scettica anche Roberta Carla Balbis (La Renaissance): “Vediamo una sempre più debole visione in prospettiva. Prima di fare dichiarazioni, uscire sui giornali, impegnarci su cose che non sappiamo se realizzeremo né come, non possiamo accorgercene prima? Non riusciamo a progettare prima a tavolino seriamente e facendo lavori che possiamo davvero portare avanti?”, si è chiesta la consigliera.