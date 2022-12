Aosta verso il bilancio. Nel 2023 il passaggio alla tassa puntuale per i rifiuti

Aosta ha cominciato il percorso che porterà al bilancio previsionale che verrà approvato durante il Consiglio della prossima settimana, in programma il 27, 28 e 29 dicembre.

Nel 2023 Aosta passerà alla tassa puntuale per la raccolta dei rifiuti. L’ha spiegato, durante i lavori delle Commissioni consiliari che analizzano il bilancio ed il Documento unico di programmazione, l’assessore cittadino all’ambiente, alla pianificazione territoriale e alla mobilità Loris Sartore.

“Con il nuovo contratto del servizio di raccolta rifiuti – ha detto – sono in corso di avvio differenti modalità di gestione. Si arriverà all’applicazione della tassa puntuale. Sarà quindi necessaria una revisione del regolamento comunale dei rifiuti. L’appalto stesso era stato confezionato per arrivare al miglioramento della qualità e della quantità della raccolta differenziata. Il passaggio alla tassa puntale sarà molto importante”.

“Si tratta di una diversa tariffazione e un diverso pagamento, anche in funzione dei quantitativi di indifferenziata che si producono – ha aggiunto Sartore –. I bidoni avranno una calotta che leggerà la quantità di rifiuti conferiti da ogni famiglia ed il numero di conferimenti”.

I permessi ztl gestiti dai cittadini

Tra le novità del Dup anche un nuovo sistema per le zone a traffico limitato delle città. Sartore spiega: “Nel corso del 2021 abbiamo affidato un incarico a In.Va per individuare una società che proponesse un sistema di gestione nuovo, con un software specifico, per le ztl. La società è stata individuata, nel corso del prossimo anno saremo dotati di questo software sia per gli aspetti di gestione dei varchi d’accesso e conseguente delle sanzioni per i trasgressori, ma anche per il rilascio dei permessi. La flessibilità di questi mezzi permetterà ai cittadini di gestire direttamente le richieste. È un grande passo avanti verso la digitalizzazione e la semplificazione”.

Politiche sociali, abitative e pari opportunità

Il 2023 sarà l’anno del nuovo “bando anziani”

Intanto, il 2023 sarà l’anno del nuovo appalto sui servizi agli anziani del Comune di Aosta, che prende il posto del discusso – e controverso – bando avviato nella scorsa consiliatura. A dirlo, durante i lavori delle Commissioni consiliari congiunte per l’esame del bilancio previsionale del capoluogo e del Documento unico di programmazione che lo accompagna, l’assessora alle Politiche sociali Clotilde Forcellati.

Con un obiettivo dichiarato: fare un “bando anziani” diverso dal precedente. “Arriviamo alla rivisitazione dell’appalto – ha detto Forcellati in aula –. Con gli Uffici, da tempo, stiamo facendo una riflessione anche sulla base di nostre importanti richieste per aumentare la qualità e la presenza ed il minutaggio degli operatori. Rivedere questo appalto è un grosso sacrificio che l’Amministrazione mette in atto. Rivedere l’appalto vuol dire mettere più denaro ma non solo, vuol dire chiedere più cose”.

E ancora: “Abbiamo parlato del numero di operatori, di aumentare il minutaggio di assistenza che oggi è sufficiente ma, a nostro parere, ancora basso – ha proseguito l’assessora –. Vogliamo aggiungere anche l’animazione, la parte cioè che aiuta a cogliere ancora le capacità cognitive importanti nell’anziano. Si può e si deve fare. Abbiamo pensato, per il 2023, di rivedere non solo l’appalto, quindi lo strumento, ma anche i suoi contenuti. E questo ha rappresentato e rappresenta un grosso sforzo e investimento economico. Eravamo ancora nel ‘2+2’. Potevamo andare in proroga di altri due anni. Invece abbiamo deciso, ed è una scelta coraggiosa, di rifare il bando per migliorare”.

Brocherel: qualcosa si muove?

Altro tema annoso, dopo l’avviso di gestione approvato ad aprile, qualcosa si muove sul fronte “Brocherel”, il centro di corso Ivrea che da tempo aspetta di conoscere il proprio destino. In Commissione, Forcellati ha spiegato: “Il Partenariato pubblico privato continua. Le interlocuzioni ci sono. Un operatore ha presentato un progetto. Ora siamo nella fase importante di rivisitazione con i tecnici ed i legali per un progetto che deve prevedere quelle migliorie di cui l’Amministrazione ha proprio bisogno. Quando ci sarà, a breve, il progetto verrà messo a gara”.

“Potranno partecipare sia il proponente attuale sia tutte le imprese – ha detto ancora –. Sarà un bando gestito dalla Centrale unica di committenza perché gli importi relativi ai lavori sono decisamente inferiori rispetto a quelli dei servizi. Parliamo di un appalto attorno ai 40 o 50 milioni di euro, per una concessione per vent’anni. Andiamo avanti ma non è facilissimo. È una grande grande sfida per il Comune”.

Il Giacosa riaprirà la sua stagione culturale nell’autunno 2023

La prima giornata di riunioni ha portato qualche risposta sull’apertura per il Teatro “Giacosa” per il quale nel frattempo sono stati approvati i lavori di efficientamento energetico e del Café du Théâtre. La stagione teatrale/culturale della struttura cittadina, nei piani dell’Amministrazione, prenderà il via in autunno.

Come ha spiegato il sindaco Gianni Nuti: “È nostra intenzione concludere l’iter della coprogrettazione entro il primo semestre del prossimo anno, contando che dobbiamo rendicontare il nuovo quadro normativo di riferimento e l’assetto gestionale scelto, molto innovativo. Con ogni probabilità ci sarà, per snellire le procedure, un affidamento dei lavori necessari per la riapertura del Café du Théâtre che riguardano il rifacimento dell’impianto elettrico. Al suo interno ci sarà una parte con le spese di manutenzione straordinaria. L’obiettivo è quello di arrivare ad aprire con questa nuova governance gli spazi e dare il via in autunno alla stagione teatrale, culturale e musicale 2023/24 appannaggio di tutti gli enti del territorio”.

Istruzione, cultura e politiche giovanili

Il quartiere Cogne non avrà la sua biblioteca, si lavora per un nuovo campo da basket

L’idea era spuntata fuori tre anni fa, nella scorsa consiliatura. La sperimentazione di una biblioteca nel quartiere Cogne, rilanciata a inizio 2021, non partirà mai. A spiegarlo l’assessore all’Istruzione, cultura e politiche giovanili Samuele Tedesco: “Non sarà possibile avere una biblioteca come previsto, ma sarà un polo culturale in cui all’interno inseriremo personale bibliotecario per 15 ore per entrare così nel Sistema bibliotecario valdostano”.

Il problema è presto detto: “Si parla del carico d’incendio – proseguito Tedesco –. Nn possiamo mettere più di 4.456 chili di carta all’interno della struttura, che equivalgono circa a 2.000 libri. Ma questo luogo comune sta nascendo grazie ai patti di collaborazione con la Sfom per mettere in piedi attività culturali e formative per i residenti”.

Intanto, mentre è fresco di presentazione il programma di interventi di riqualificazione del quartiere, l’assessore aggiunge qualche dettaglio legato alle sue deleghe: “Il campetto da basket di via Vuillerminaz è un luogo molto vissuto ma a volte un po’ abbandonato a causa dello stato in cui versa della struttura. Per questo già stati stanziati i fondi per il rifacimento completo del manto e dei canestri cui si legheranno anche una serie di eventi”.

L’intervento, si legge in una determina dirigenziale, prevede anche la “successiva realizzazione di decorazione pavimentale” per un importo stimato complessivo, onnicomprensivo, di 32mila 550 euro che – sulla scia di quanto fatto di fronte alla scuola “Lexert” – assume i contorni di “un intervento di cosiddetta ‘urbanistica tattica’ volto al recupero e alla riqualificazione di spazi urbani anche attraverso interventi di ‘Street art’”.

Nasce “Coincidenze d’artista”, quando le pensiline dei bus diventano arte

Tra le riconferme, come quelle di Enfathéâtre e del suo spin off Fun Théâtre – nel Documento unico di programmazione del Comune spunta “Concidenze d’artista”. Tedesco ha spiegato: “Uno dei nostri obiettivi era far sì che Aosta avesse eventi di carattere originale, che non ci fossero in altre parti d’Italia. Abbiamo previsto la programmazione di questa iniziativa che abbellirà le pensiline degli autobus grazie agli interventi di artisti locali e non”.

Leggere anche nelle frazioni e un obiettivo: destagionalizzare gli eventi

Non solo: “Abbiamo in programma un festival di cinema, uno musicale per i giovani e uno per favorire la lettura – dice ancora l’assessore –, attraverso un modello nuovo che parte dal Bilbiobus per aiutare le frazioni alte con questo servizio. Gli eventi riconfermati dopo una valutazione del gradimento del pubblico, invece, vedranno un obiettivo preciso: la loro destagionalizzazione, fatta ragionando sui dati”.

Finanze, polizia locale e servizi demografici

Le Arcate del Plot saranno parte della nuova Università

Tema annoso – sulla struttura insiste da tempo un’idea di project financing pubblico-privato mai andato davvero in porto –, le Arcate del Plot, poste appena all’ingresso del Centro storico, proprio all’imbocco di via Aubert e da tempo abbandonate a sé, faranno parte del nuovo polo universitario.

“Stiamo discutendo con l’Università per uno spazio che affiancherà lo studentato – ha spiegato in aula la vicesindaca, e assessora alle Finanze, Josette Borre. Si sta lavorando in quella direzione, per dare alla struttura una sua connotazione, seppur distante da quella immaginata in passato. È però importante recuperare quella parte, alle porte del Centro storico, abbandonata”.

L’implementazione della videosorveglianza

“L’anno scorso – sempre Borre – abbiamo parlato dell’ampliamento della videosorveglianza al quartiere Cogne, e stiamo tentando di portare a casa la conclusione dei lavori. Sul 2023 vogliamo proseguire dando la precedenza a tutta l’area dell’autostazione e la zona limitrofa (già oggetto di uno studio di fine 2021, ndr.). Avevamo anche tentato di presentare un progetto ministeriale che però non ha ottenuto il finanziamento”.

“Nel 2023 finanzieremo questa porzione – ha aggiunto –. Nel 2024 abbiamo immaginato il prosieguo della linea sul Centro città: piazza Chanoux e le Porte Pretorie. Anche in virtù di quanto avvenuto appena prima del Marché Vert Noël faremo delle riflessioni anche sulle tre piazze che potrebbero diventare un luogo per allestimenti importanti e potrebbe essere strategico avere un presidio delle telecamere”.

Sviluppo economico, promozione turistica e sport

Raddoppiati i fondi in bilancio già a fine anno

La mattinata di oggi si è aperta con l’audizione dell’assessora allo Sviluppo economico, alla Promozione turistica e allo Sport Alina Sapinet. Per lei, il nuovo documento finanziario del capoluogo prevede – in questa fase di preventivo – un investimento libero che ammonta a circa 400mila euro, il doppio rispetto a quelli destinati a fine 2021.

“Avere i fondi già destinati a fini dicembre per organizzare le attività – ha spiegato Sapinet – è una cosa molto positiva. La carenza di organico e la mancanza di risorse mette da sempre in crisi il settore di cui mi occupo, e generalmente si deve aspettare la variazione di bilancio. Sicuramente la manifestazione principale è il Marché Vert Noël, e questo permette di impostare già una serie di manifestazioni in anticipo. Avere i fondi già a dicembre è un vantaggio”.

Sapinet non fornisce molti dettagli, se non che si sta proseguendo nell’interlocuzione sul comprensorio Aosta-Pila – un primo passo è stato deliberato da Aosta, Gressan e Charvensod a fine ottobre –, in attesa di una modifica dello statuto per partecipare al consorzio. A questo si aggiunge la conferma dell’adesione alla Via Francigena e l’attesa di offerte private per mettere mano alla struttura del mercato coperto.

“In questo momento – spiega Sapinet passando poi alle deleghe sullo sport – parte l’iter di co-progettazione per il PalaIndoor, e mi preme trovare una soluzione per il tennis così come per il Palaghiaccio. Avendo deciso di farne uno nuovo cerchiamo di mandare avanti il leasing in costruendo sul tavolo”.

Le critiche dell’opposizione

È proprio Sapinet a finire maggiormente tra le critiche che piovono dai banchi dell’opposizione. Dai lidi de La Renaissance, Eleonora Baccini, sugli eventi, lamenta “un copia/incolla dello scorso anno. Pensavo che oggi ci venissero date indicazioni più approfondite, una scelta politica sulla direzione da prendere. Ora bollono in pentola 400mila euro, le cose si possono fare se c’è volontà una concreta”.

Linea sposata anche dal consigliere. In quota Lega, Bruno Giordano: “Fa piacere ci sia un equilibrio di massima tra i vari assessorati, che pare dimostrare una visione più panoramica dell’amministrazione. L’assessora non può dire che tutto è importante. Fare politica vuol dire fare delle scelte, partire con un investimento libero di 400mila non è stessa cosa che partire da 120mila. Regge poco il discorso del copia/incolla. Quest’anno, ci voleva di più: nelle scelte politiche e nell’investire quando si crede in qualcosa”.

Giordano si è concentrato anche sulla Cittadella dei Giovani: “Bisogna ripensarla, così è una ‘idrovora’ di risorse”. Questione sulla quale converge l’assessore Tedesco che parla della necessità di rivederne il modello gestionale puntando su un assetto co-progettuale, magari tra pubblico e privato, come avvenuto per il “Giacosa”.